Galatasaraylı yıldıza isme şok sözler! 'Keşke kiralansaydı'

ZANIOLO, ICARDI'NİN SUSUZLUĞUNU GİDERİR

Zaniolo için ilk maçtan düşünceleriniz neler? Sizce hangi bölgede kullanılmalı?

Şimdiden hatırlatayım; Okan Buruk, cumartesi günü Adana Demirspor hazırlık maçında Icardi ve Zaniolo'yu birlikte oynatmalı. Alanya önündeki ilk 45 dakikada Icardi bir golcü değil, playmaker gibi görev yaptı. Çünkü kanatlardan yeterince beslenemedi.