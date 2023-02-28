Haberler Galatasaray Galatasaraylı yıldıza isme şok sözler! 'Keşke kiralansaydı'

Galatasaraylı yıldıza isme şok sözler! 'Keşke kiralansaydı'

Son dakika spor haberi: Galatasaray son olarak hazırlık maçında Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti. Yeni transfer Zaniolo, sarı-kırmızılı takımla ilk karşılaşmasında golünü attı. Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen yazısında, sarı-kırmızılı takımın son durumunu değerlendirdi. Tüzemen, Zaniolo ve Icardi'nin beraber oynaması gerektiğini söyledi. Öte yandan yıldız futbolcu hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 11:27
Galatasaraylı yıldıza isme şok sözler! 'Keşke kiralansaydı'

Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'daki son durumu değerlendirdi. İşte detaylar...

Galatasaraylı yıldıza isme şok sözler! 'Keşke kiralansaydı'

SORU: Alanyaspor karşısında takımı nasıl buldunuz? Öne çıkan, bekleneni veremeyen isimler kimler?
-Alanyaspor-G.Saray maçı depremzedelere yardım amacıyla düzenlendi ama sahadaki mücadele kıran kırana oldu. Bazı pozisyonlarda sertlik yaşandı.

Galatasaraylı yıldıza isme şok sözler! 'Keşke kiralansaydı'

Son transferlerle Okan hocanın elinin güçlendiğini ve iki takım çıkarabilecek noktaya geldiğini gördük. G.Saray, hücuma dönük oyun anlayışından taviz vermedi, oyuncular çok disiplinliydi, sürekli birbirlerine yardım etti. Verilen arada G.Saraylı oyuncular zihinsel bir boşluğa düşmemiş.


Galatasaraylı yıldıza isme şok sözler! 'Keşke kiralansaydı'

Kazımcan Karataş: Kazım'ı sol bekte çok beğendim, müthiş mücadele etti. Hücuma katıldı, temaslı oyunda ayakta kaldı. G.Saray savunmasındaki hataları tek başına kademeye girerek önledi.

Galatasaraylı yıldıza isme şok sözler! 'Keşke kiralansaydı'

"YUSUF DEMİR KEŞKE KİRALANSAYDI"
Yusuf Demir: Keşke kiralık gitseydi. Futbol sadece top ayağındayken oynanmaz. Topsuz oyunda da arkadaşlara destek vermek gerekir ya da savunmaya destek olunmalıdır. Yusuf topla oynama alışkanlığından sıyrılmalı ve topsuz oyunu öğrenmeli.

Galatasaraylı yıldıza isme şok sözler! 'Keşke kiralansaydı'

Okan Kocuk: Kaleci Okan yediği ilk golde hatalıydı, tutması gereken topu ayakla uzaklaştırmamalıydı.

Galatasaraylı yıldıza isme şok sözler! 'Keşke kiralansaydı'

"RASHICA TOPARLANMIŞ"
Milot Rashica: Rashica'yı toparlanmış gördüm. Attığı golde vücut hamlesi ile topu önüne alması ve köşeye vurması mükemmeldi. Ama bazen egoist davrandı, oysa etkili ortalarla İcardi'yi pozisyona sokabilirdi.

Galatasaraylı yıldıza isme şok sözler! 'Keşke kiralansaydı'

ZANIOLO, ICARDI'NİN SUSUZLUĞUNU GİDERİR
Zaniolo için ilk maçtan düşünceleriniz neler? Sizce hangi bölgede kullanılmalı?
Şimdiden hatırlatayım; Okan Buruk, cumartesi günü Adana Demirspor hazırlık maçında Icardi ve Zaniolo'yu birlikte oynatmalı. Alanya önündeki ilk 45 dakikada Icardi bir golcü değil, playmaker gibi görev yaptı. Çünkü kanatlardan yeterince beslenemedi.

Galatasaraylı yıldıza isme şok sözler! 'Keşke kiralansaydı'

Rakibe önde baskı yaptı, istediği topları alamayınca orta sahaya gelip arkadaşlarına pas dağıtımına katkı verdi. Zaniolo'nun attığı gole bakalım…

Galatasaraylı yıldıza isme şok sözler! 'Keşke kiralansaydı'

Kerem'in pası ne kadar güzelse Zaniolo'nun yaptığı koşu sonrasında kaleciden sıyrılma şekli, sendelemesine rağmen düşmemesi ve rakibin baskısına izin vermeden golü atması kalitesinin belgesiydi.

Galatasaraylı yıldıza isme şok sözler! 'Keşke kiralansaydı'

Vücudunu akıllı kullanan Zaniolo, defans arkasına koşularda, ikiye bir yapacağı paslar sonunda buluşacağı toplarla rakip ceza sahası içinde pozisyon bulur, gol atar, asist yapar.

Galatasaraylı yıldıza isme şok sözler! 'Keşke kiralansaydı'

En önemlisi, birlikte oynadığında Icardi'nin gol konusundaki susuzluğunu giderir. Zaniolo-Icardi ikilisi G.Saray'ı çok gol atan bir takım yapacaktır.

Galatasaraylı yıldıza isme şok sözler! 'Keşke kiralansaydı'

Icardi, kanatlarda oynayan oyuncularla ne duvar pası yapabiliyor ne de gol üretecek pozisyon bulabiliyor. Zaniolo sadece İcardi'yi daha aktif hale getirmez, Kerem'i de pas üçgeninde verimli hale taşır.

DİĞER
Yerdeki Yıldızlar filmindeki oyunculuğuyla milyonları ağlatmıştı! İşte Bollywood'un minik yıldızının son hali...
Nilperi Şahinkaya babasına kavuştu o isim bakın kim çıktı: "Sayın büyükelçimiz 39 yıl sonra temelli olarak Türkiye'ye döndü"
Transfer için ayrılık! Jesus biletini kesti
İşte Zaniolo'nun yeni talibi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Zaniolo'nun yeni talibi!
Yılın transfer bombası Pogba! Erden Timur devreye girdi
Bahçeli: Bu alçakça bir kurgudur!
Oruç kefareti ne kadar? 2023 Diyanet
Malatya depremi ölü ve yaralı sayısı son dakika!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Simge'den Icardi'ye flaş cevap! Simge'den Icardi'ye flaş cevap! 11:47
Eyüpspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Eyüpspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 11:42
Valencia'ya yeni teklif! Valencia'ya yeni teklif! 11:27
OMUZ OMUZA 1 MART BAĞIŞ KAMPANYASI OMUZ OMUZA 1 MART BAĞIŞ KAMPANYASI 11:02
Yıldız isme şok sözler! 'Keşke kiralansaydı' Yıldız isme şok sözler! 'Keşke kiralansaydı' 10:55
Saiss'e sürpriz transfer önerisi Saiss'e sürpriz transfer önerisi 10:39
Daha Eski
PUSKAS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? PUSKAS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? 10:06
"Yetersiz kalan futbolcular" "Yetersiz kalan futbolcular" 09:55
Ağaoğlu'dan açıklama: Bu iddialar doğru değil Ağaoğlu'dan açıklama: Bu iddialar doğru değil 09:50
Transfer için ayrılık! Jesus biletini kesti Transfer için ayrılık! Jesus biletini kesti 09:38
2023 FIFA THE BEST ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? 2023 FIFA THE BEST ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? 09:34
İşte Zaniolo'nun yeni talibi! İşte Zaniolo'nun yeni talibi! 09:23