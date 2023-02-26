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Inaki Pena müjdesi

Muslera, 16 Haziran'da 37 yaşına basacak. Bu nedenle kaleci arayışları devam ederken sarı-kırmızılı takımda kiralık forma giyen İnaki Pena gündemdeki yerini koruyor. Pena'yı yakından takip eden sarıkırmızılı ekibe, İspanya'dan müjdeli haber geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 06:50
Inaki Pena müjdesi

Muslera, 16 Haziran'da 37 yaşına basacak. Bu nedenle kaleci arayışları devam ederken sarı-kırmızılı takımda kiralık forma giyen İnaki Pena gündemdeki yerini koruyor. Pena'yı yakından takip eden sarıkırmızılı ekibe, İspanya'dan müjdeli haber geldi. Mundo Deportivo'nun haberine göre; sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pena henüz Barcelona'yla anlaşmaya varamadı.

Haberde; İnaki Pena'nın düzenli forma giymek istemesi nedeniyle sözleşme görüşmeleri yavaşladığı ifade edildi. Barcelona'da düzenli oynamasının zor olduğunu düşünen genç file bekçisi, kontratını uzatmaya yanaşmıyor. Katalan kulübünün, Pena'yı ikna edememesi durumunda sezon sonunda serbest oyuncu konumuna düşecek ve Galatasaray bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

Inaki Pena bu sezon Barcelona'da sadece 3 karşılaşmada görev aldı. Bu müsabakalarda kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, 23 yaşındaki eldiveni yeniden kadrosuna katmak için bekliyor.

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