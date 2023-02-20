TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Patson Daka sürprizi! Birkaç gün içinde...

Ligde yakaladığı 12 maçlık galibiyet serisiyle en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde (maç fazlasıyla) lider konumda bulunan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Ligde yakaladığı 12 maçlık galibiyet serisiyle en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde (maç fazlasıyla) lider konumda bulunan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sezon başında yaptığı takviyelerle gündem olan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de hareketli günler geçiriyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar, ilk olarak savunma hattını güçlendirdi.
Cimbom, Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada milli futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olduğu belirtildi.
İkinci takviyesini orta saha bölgesine yapan sarı-kırmızılılar, bir dünya yıldızını renklerine bağladı.
Aslan, Serie A takımlarından Roma'da forma giyen Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılılar, İtalyan yıldızla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray üçüncü takviyesini ise Süper Lig'den gerçekleştirdi.
Cimbom, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme kararı alan Hatayspor'da forma giyen Kanadalı sol bek Sam Adekugbe'yi transfer etti.
Ara transfer döneminde Kaan, Zaniolo ve Adekugbe takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılarda gözler forvet transferine çevrildi.
Galatasaray sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic ile yollarını ayırdı.
Sarı-kırmızılılarda bekleneni veremeyen İsviçreli golcü, sezon sonuna kadar Celta Vigo'ya kiralandı.
Seferovic'in ayrılığı sonrası santrfor takviyesi yapmak isteyen yönetim, aradığı ismi Premier Lig'de buldu.
GALATASARAY'DAN PATSON DAKA'YA KANCA
Galatasaray'ın Patson Daka ile ilgilendiği iddia edildi.
AFU Haber Ajansı'nın haberine göre; Cimbom, Haris Seferovic'in yerine Patson Daka'yı almayı planlıyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, Leicester City'ye transferin şartlarını sordu.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TEKLİF YAPILACAK
Yönetimin önümüzdeki günlerde İngiliz ekibine teklif vermesi bekleniyor.
Patson Daka bu sezon Premier Lig'de 17 maça çıktı.
24 yaşındaki forvet, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.