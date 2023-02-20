Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Patson Daka sürprizi! Birkaç gün içinde...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Patson Daka sürprizi! Birkaç gün içinde...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başında kadrosuna kattığı Haris Seferovic ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminin 5 Mart'a uzatılması sonrası gözünü forvet transferine dikti. Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen Zambiyalı santrfor Patson Daka için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 10:19
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Patson Daka sürprizi! Birkaç gün içinde...

Ligde yakaladığı 12 maçlık galibiyet serisiyle en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde (maç fazlasıyla) lider konumda bulunan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Patson Daka sürprizi! Birkaç gün içinde...

Sezon başında yaptığı takviyelerle gündem olan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de hareketli günler geçiriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Patson Daka sürprizi! Birkaç gün içinde...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar, ilk olarak savunma hattını güçlendirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Patson Daka sürprizi! Birkaç gün içinde...

Cimbom, Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Patson Daka sürprizi! Birkaç gün içinde...

Galatasaray'dan yapılan açıklamada milli futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Patson Daka sürprizi! Birkaç gün içinde...

İkinci takviyesini orta saha bölgesine yapan sarı-kırmızılılar, bir dünya yıldızını renklerine bağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Patson Daka sürprizi! Birkaç gün içinde...

Aslan, Serie A takımlarından Roma'da forma giyen Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Patson Daka sürprizi! Birkaç gün içinde...

Sarı-kırmızılılar, İtalyan yıldızla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Patson Daka sürprizi! Birkaç gün içinde...

Galatasaray üçüncü takviyesini ise Süper Lig'den gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Patson Daka sürprizi! Birkaç gün içinde...

Cimbom, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme kararı alan Hatayspor'da forma giyen Kanadalı sol bek Sam Adekugbe'yi transfer etti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Patson Daka sürprizi! Birkaç gün içinde...

Ara transfer döneminde Kaan, Zaniolo ve Adekugbe takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılarda gözler forvet transferine çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Patson Daka sürprizi! Birkaç gün içinde...

Galatasaray sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic ile yollarını ayırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Patson Daka sürprizi! Birkaç gün içinde...

Sarı-kırmızılılarda bekleneni veremeyen İsviçreli golcü, sezon sonuna kadar Celta Vigo'ya kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Patson Daka sürprizi! Birkaç gün içinde...

Seferovic'in ayrılığı sonrası santrfor takviyesi yapmak isteyen yönetim, aradığı ismi Premier Lig'de buldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Patson Daka sürprizi! Birkaç gün içinde...

GALATASARAY'DAN PATSON DAKA'YA KANCA

Galatasaray'ın Patson Daka ile ilgilendiği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Patson Daka sürprizi! Birkaç gün içinde...

AFU Haber Ajansı'nın haberine göre; Cimbom, Haris Seferovic'in yerine Patson Daka'yı almayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Patson Daka sürprizi! Birkaç gün içinde...

Sarı-kırmızılı kulüp, Leicester City'ye transferin şartlarını sordu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Patson Daka sürprizi! Birkaç gün içinde...

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TEKLİF YAPILACAK

Yönetimin önümüzdeki günlerde İngiliz ekibine teklif vermesi bekleniyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Weghorst bombası! Sezon sonunda...
Inter Galatasaray'ı bekliyor
TOKİ 500 TL ne zaman, nasıl iade edilecek?
Depremzede yardım başvurusu ve sorgulama ekranı e-Devlet
Merkez Bankası Şubat faiz açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'a Ghezzal sevinci! Antalyaspor maçında... Kartal'a Ghezzal sevinci! Antalyaspor maçında... 10:31
Gözünü 11'e dikti! İdmandan sonra da çalışıyor Gözünü 11'e dikti! İdmandan sonra da çalışıyor 10:26
Forvete sürpriz aday! Birkaç gün içinde... Forvete sürpriz aday! Birkaç gün içinde... 10:19
Atsu'nun cenazesi Gana'da törenle karşılandı! Atsu'nun cenazesi Gana'da törenle karşılandı! 09:40
Trabzonspor’da Basel hazırlığı sürüyor Trabzonspor’da Basel hazırlığı sürüyor 09:25
All-Star'da tarihi anlar Tatum alev aldı All-Star'da tarihi anlar Tatum alev aldı 09:16
Daha Eski
Jesus'un eli rahatladı! Eski sisteme dönüyor Jesus'un eli rahatladı! Eski sisteme dönüyor 09:15
Beşiktaş'ta N'Koudou çıkmazı! Beşiktaş'ta N'Koudou çıkmazı! 09:13
F.Bahçe yıldız ismin son kararını bekliyor! F.Bahçe yıldız ismin son kararını bekliyor! 09:08
F.Bahçe'de Jesus şoku! Yeni adresini duyurdular F.Bahçe'de Jesus şoku! Yeni adresini duyurdular 09:01
Barcelona hata yapmadı! Barcelona hata yapmadı! 00:54
Roma 3 puanı tek golle aldı! Roma 3 puanı tek golle aldı! 00:54