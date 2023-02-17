Zakharyan kabul etmedi

Dınamo Moskova yöneticisi Dmitry Gafin, Galatasaray ve Chelsea'nin Arsen Zakharyan için resmi teklif yaptığını açıkladı. Buna karşılık Premier League'de oynamak isteyen ve Chelsea'den teklif bekleyen 19 yaşındaki on numaranın, sarı-kırmızılı takıma sıcak bakmadığı ve olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.
DınamoMoskova yöneticisi Dmitry Gafin, Galatasaray ve Chelsea'nin Arsen Zakharyan için resmi teklif yaptığını açıkladı. Buna karşılık Premier League'de oynamak isteyen ve Chelsea'den teklif bekleyen 19 yaşındaki on numaranın, sarı-kırmızılı takıma sıcak bakmadığı ve olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.