Helal olsun Wesley

Galatasaray'ın efsanevi isimlerinden Sneijder, depremzedelere yardım için yoğun bir şekilde çalışıyor. Kendisine ait formaları satışa çıkartan Wes'in Pazar günü Milan'a gideceği ve yakın arkadaşlarından gelir sağlanması için forma toplayacağı ifade edildi.
Galatasaray'ınefsanevi isimlerinden Sneijder, depremzedelere yardım için yoğun bir şekilde çalışıyor. Kendisine ait formaları satışa çıkartan Wes'in Pazar günü Milan'a gideceği ve yakın arkadaşlarından gelir sağlanması için forma toplayacağı ifade edildi.