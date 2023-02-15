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Mesai başlıyor

Galatasaraylı oyuncular, cumartesi günü bir araya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, 18 Şubat’ta Florya’da toplanacak. İki gün sonra da Antalya’ya kampa gidecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Mesai başlıyor

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray yeniden topbaşı yapacak. Ülkemizi derinden etkileyen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası Türkiye'de hayat durmuş ve Süper Lig maçları da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3 Mart tarihine kadar ertelenmişti. Bu nedenle hazırlıklarına ara veren sarı-kırmızılı ekip, 18 Şubat Cumartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yeniden çalışmalara başlayacak. Maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde bulunan Galatasaray, İstanbul'da hazırlıklarına başladıktan sonra Antalya'ya gidecek. Teknik heyet, İstanbul'daki hava koşullarını düşünerek kamp yapma kararı aldı. Sarı-kırmızılı takım, 20-26 Şubat tarihleri arasında Antalya'da kampa girecek.


ADANA DEMİR'İ KONUK EDECEK


Galatasaray, lige verilen aranın ardından ilk maçını Adana Demirspor ile yapacak. Sarı-kırmızılı ekip normalde 13 Şubat'ta Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacaktı. Deprem felaketini en yakından yaşayan kırmızı-siyahlı ekip ligden çekilirken Galatasaray'ın Kasımpaşa ve Konyaspor ile oynayacağı maçlar da federasyon tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

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