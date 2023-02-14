Haberler Galatasaray Hagi ve Popescu depremzedelere bağışta bulundu!

Hagi ve Popescu depremzedelere bağışta bulundu!

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Popescu'nun başkanlık, bir diğer efsane ismi Gheorghe Hagi'nin de teknik direktörlük görevini yürüttüğü Romen ekibi Farul Constanta, Türkiye'nin Romanya Başkonsolosluğu'na 50 bin Euro bağışta bulunduklarını belirtti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 11:26
Hagi ve Popescu depremzedelere bağışta bulundu!

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve çevre 10 ilde de etkilerini gösteren deprem felaketinin ardından tüm dünyadan deprem bölgesine yardım gelmeye devam ediyor.

Depremzedelerimiz için yardım sağlayan son ekiplerden biri de Romanya ekibi Farul Constanta oldu.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Gheorghe Popescu'nun başkanlık, Gheorghe Hagi'nin de teknik direktörlük görevini yürüttüğü Romen ekibi, Türkiye'nin Romanya Başkonsolosluğu'na 50 bin Euro bağışta bulunduklarını belirtti.

Kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamada başkan Popescu'nun, "Türkiye nasıl Hagi ve Popescu'yu unutmadıysa, biz de asla Türkiye'yi unutmayız." sözlerine de yer verildi.

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