Aracını bağışladı

Deprem felaketinin ilk gününden itibaren yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Galatasaray'ın kampanyasına dün ilginç bir katılım oldu. Galatasaray taraftarı Emre Karakaya, depremzedeler için düzenlenecek müzayede satışa sunulmak üzere 1970 model klasik spor aracını Nef Stadı'ndan Başkan Dursun Özbek'e teslim etti. Başkanı Dursun Aydın Özbek, taraftarımızı statta karşıladı ve kendisine teşekkür ederek, "Bağışların ardı arkası kesilmiyor. Emre de depremzedelere yardım etmek için arabasını bağışlıyor. 1970 model spor bir araba. Bunu açık artırma ile satışa çıkaracağız. Emre bunun yarıya yakın kısmını bağışlamak istiyor. Emre'nin bu jestine karşılık vermek açısından harekete geçileceğini düşünüyorum. Galatasaray camiasına ve tüm Türk milletine çağrı yapıyorum. Bu bağış kampanyasına katılım gösterelim" şeklinde konuştu.



DESTEKLER ARTMALI



Gözü gibi baktığı klasik aracını bağışlayan Emre Karakaya ise, "Yüzde 50'sini bağış olarak yapacağız. Rakam yukarı çıktıkça bağış miktarı artacak. Bizim alacağımız para artmayacak. Bu şekilde desteklerin daha da artmasını umuyorum." ifadelerini kullandı