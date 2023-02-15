Haberler Galatasaray Formasını hediye etti

Formasını hediye etti

Galatasaray'ın depremzedelere destek amacıyla Nef Stadyumu'nda yürüttüğü yardım çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalara, Emre Aşık da katıldı. Aşık, yardım merkezine gelerek malzemelerin paketlenmesine destek verdi. Ayrıca açık artırma ile satılması için müzayedeye 2002 Dünya Kupası'nda giydiği A Milli Takım formasını hediye etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Formasını hediye etti
Galatasaray'ın depremzedelere destek amacıyla Nef Stadyumu'nda yürüttüğü yardım çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalara, Emre Aşık da katıldı. Aşık, yardım merkezine gelerek malzemelerin paketlenmesine destek verdi. Ayrıca açık artırma ile satılması için müzayedeye 2002 Dünya Kupası'nda giydiği A Milli Takım formasını hediye etti.
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