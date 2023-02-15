Galatasaray'ın depremzedelere destek amacıyla Nef Stadyumu'nda yürüttüğü yardım çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalara, Emre Aşık da katıldı. Aşık, yardım merkezine gelerek malzemelerin paketlenmesine destek verdi. Ayrıca açık artırma ile satılması için müzayedeye 2002 Dünya Kupası'nda giydiği A Milli Takım formasını hediye etti.
Galatasaray'ın depremzedelere destek amacıyla Nef Stadyumu'nda yürüttüğü yardım çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalara, Emre Aşık da katıldı. Aşık, yardım merkezine gelerek malzemelerin paketlenmesine destek verdi. Ayrıca açık artırma ile satılması için müzayedeye 2002 Dünya Kupası'nda giydiği A Milli Takım formasını hediye etti.