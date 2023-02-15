Beşiktaş’a ortak çıktı

TFF, ligden çekilme talepleri kabul edilen Gaziantep FK ve Hatay'ın 3-0 hükmen mağlup sayılacağını açıkladı. Galatasaray ligin 23. Haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacaktı. Ancak kırmızı-siyahlı ekibin çekilme kararıyla birlikte sarı-kırmızılı ekibin galibiyet serisi 13 maça yükseldi ve bir sezonda üst üste en fazla galibiyet alan Beşiktaş'ın rekoruna ortak oldu.
TFF, ligden çekilme talepleri kabul edilen Gaziantep FK ve Hatay'ın 3-0 hükmen mağlup sayılacağını açıkladı. Galatasaray ligin 23. Haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacaktı. Ancak kırmızı-siyahlı ekibin çekilme kararıyla birlikte sarı-kırmızılı ekibin galibiyet serisi 13 maça yükseldi ve bir sezonda üst üste en fazla galibiyet alan Beşiktaş'ın rekoruna ortak oldu.