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Beşiktaş’a ortak çıktı

TFF, ligden çekilme talepleri kabul edilen Gaziantep FK ve Hatay'ın 3-0 hükmen mağlup sayılacağını açıkladı. Galatasaray ligin 23. Haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacaktı. Ancak kırmızı-siyahlı ekibin çekilme kararıyla birlikte sarı-kırmızılı ekibin galibiyet serisi 13 maça yükseldi ve bir sezonda üst üste en fazla galibiyet alan Beşiktaş'ın rekoruna ortak oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Beşiktaş’a ortak çıktı
TFF, ligden çekilme talepleri kabul edilen Gaziantep FK ve Hatay'ın 3-0 hükmen mağlup sayılacağını açıkladı. Galatasaray ligin 23. Haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacaktı. Ancak kırmızı-siyahlı ekibin çekilme kararıyla birlikte sarı-kırmızılı ekibin galibiyet serisi 13 maça yükseldi ve bir sezonda üst üste en fazla galibiyet alan Beşiktaş'ın rekoruna ortak oldu.
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