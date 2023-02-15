Efsaneler işbaşında

Galatasaray'ın iki efsanesi de depremzedelere yardım için kolları sıvadı. Gheorghe Popescu ve Gheorghe Hagi, depremzedeler için Türkiye'nin Romanya Büyükelçiliği'ne 50 bin euro bağışta bulundu. Popescu ayrıca UEFA Kupası'nda giydiği kramponlarını açık artırmayla satışa sunarken yaptığı açıklamada, "Türkiye nasıl Hagi ve Popescu'yu unutmadıysa, biz de asla Türkiye'yi unutmayız" dedi.
Galatasaray'ın iki efsanesi de depremzedelere yardım için kolları sıvadı. Gheorghe Popescu ve Gheorghe Hagi, depremzedeler için Türkiye'nin Romanya Büyükelçiliği'ne 50 bin euro bağışta bulundu. Popescu ayrıca UEFA Kupası'nda giydiği kramponlarını açık artırmayla satışa sunarken yaptığı açıklamada, "Türkiye nasıl Hagi ve Popescu'yu unutmadıysa, biz de asla Türkiye'yi unutmayız" dedi.