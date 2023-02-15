Haberler Galatasaray Efsaneler işbaşında

Efsaneler işbaşında

Galatasaray'ın iki efsanesi de depremzedelere yardım için kolları sıvadı. Gheorghe Popescu ve Gheorghe Hagi, depremzedeler için Türkiye'nin Romanya Büyükelçiliği'ne 50 bin euro bağışta bulundu. Popescu ayrıca UEFA Kupası'nda giydiği kramponlarını açık artırmayla satışa sunarken yaptığı açıklamada, "Türkiye nasıl Hagi ve Popescu'yu unutmadıysa, biz de asla Türkiye'yi unutmayız" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Efsaneler işbaşında
Galatasaray'ın iki efsanesi de depremzedelere yardım için kolları sıvadı. Gheorghe Popescu ve Gheorghe Hagi, depremzedeler için Türkiye'nin Romanya Büyükelçiliği'ne 50 bin euro bağışta bulundu. Popescu ayrıca UEFA Kupası'nda giydiği kramponlarını açık artırmayla satışa sunarken yaptığı açıklamada, "Türkiye nasıl Hagi ve Popescu'yu unutmadıysa, biz de asla Türkiye'yi unutmayız" dedi.
DİĞER
Lazar Markovic kimdir? Trabzonspor’un yeni transferi Lazar Markovic kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte hayatı ve kariyeri
Kahramanmaraş'ta mucize kurtuluş! Enkaz altında 202 saat geçirdiler umut ışığına yürüyerek ulaştılar: "Allah bize hidayet gösterdi"
Trabzonspor - Basel maçı için gönüller birleşti!
Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti
G.Saray'dan Pulisic hamlesi!
Türkiye Tek Yürek programı sunucuları kim?
15 Şubat son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Asrın felaketinde 10. gün...
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG'ye evinde B. Münih çelmesi! PSG'ye evinde B. Münih çelmesi! 01:20
Milan, Tottenham'ı tek golle devirdi! Milan, Tottenham'ı tek golle devirdi! 01:20
Milan, Tottenham'ı tek golle devirdi! Milan, Tottenham'ı tek golle devirdi! 01:06
Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti 01:06
Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti 01:02
PSG'ye evinde B. Münih çelmesi! PSG'ye evinde B. Münih çelmesi! 00:57
Daha Eski
🔴A SPOR CANLI YAYIN 🔴A SPOR CANLI YAYIN 00:55
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Yıldız isim Çin yolcusu Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Yıldız isim Çin yolcusu 00:16
TFF'den transfer döneminin uzatılması için yeni başvuru! TFF'den transfer döneminin uzatılması için yeni başvuru! 00:16
Transferde flaş gelişme! Anlaşma sağlandı Transferde flaş gelişme! Anlaşma sağlandı 00:16
Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a 00:16
Fenerbahçe'den flaş Bertuğ kararı! Transferi... Fenerbahçe'den flaş Bertuğ kararı! Transferi... 00:16