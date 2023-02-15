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Daha güçlü dönsünler

Sergio Oliveira, ligden çekilen Gaziantep FK ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Normal şartlar altında Gaziantep FK ile karşılaşacaklarını hatırlatan Portekizli yıldız, "Gaziantep FK ile oynayacaktık ama büyük bir trajedi yaşandı. Böyle bir felaketten sonra futbol ikincil duruma düşüyor. Dualarımız sizinle. Umarız yaralarınızı sarar ve daha güçlü geri dönersiniz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Daha güçlü dönsünler
Sergio Oliveira, ligden çekilen Gaziantep FK ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Normal şartlar altında Gaziantep FK ile karşılaşacaklarını hatırlatan Portekizli yıldız, "Gaziantep FK ile oynayacaktık ama büyük bir trajedi yaşandı. Böyle bir felaketten sonra futbol ikincil duruma düşüyor. Dualarımız sizinle. Umarız yaralarınızı sarar ve daha güçlü geri dönersiniz" ifadelerini kullandı.
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