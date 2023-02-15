Bir gün sürdü

"Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" diyerek futbolu bıraktığını açıklayan Emre Çolak, 1 gün sonra geri döndüğünü duyurdu. Emre mesajında, "Ülkemdeki trajedi beni çok endişelendiriyor ancak İntercity'ye olan bağlılığım devam ediyor. Yarından itibaren bir sonraki maçımızı kazanmak için çalışmalara başlayacağım" ifadelerini kullandı.
"Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" diyerek futbolu bıraktığını açıklayan Emre Çolak, 1 gün sonra geri döndüğünü duyurdu. Emre mesajında, "Ülkemdeki trajedi beni çok endişelendiriyor ancak İntercity'ye olan bağlılığım devam ediyor. Yarından itibaren bir sonraki maçımızı kazanmak için çalışmalara başlayacağım" ifadelerini kullandı.