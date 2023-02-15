Haberler Galatasaray 10 yaşındaki Hilal’in bakımını üstlendi

10 yaşındaki Hilal’in bakımını üstlendi

Depremin mucizelerinden biri de Hatay'da felaketin 90. saatinde enkaz altından kurtarılan 10 yaşındaki Hilal oldu. Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta da tüm ailesi ile 70'e yakın akrabasını kaybeden Hilal'e sahip çıktı. Minik kızla yakından ilgilenen ünlü isim, Hilal'in kendisini arayıp "Haydi gel" demesiyle hemen hastaneye koştu. Derya Balta minik kızın hayatı boyunca maddi-manevi her şeyiyle ilgileneceğini açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
10 yaşındaki Hilal’in bakımını üstlendi
Depremin mucizelerinden biri de Hatay'da felaketin 90. saatinde enkaz altından kurtarılan 10 yaşındaki Hilal oldu. Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta da tüm ailesi ile 70'e yakın akrabasını kaybeden Hilal'e sahip çıktı. Minik kızla yakından ilgilenen ünlü isim, Hilal'in kendisini arayıp "Haydi gel" demesiyle hemen hastaneye koştu. Derya Balta minik kızın hayatı boyunca maddi-manevi her şeyiyle ilgileneceğini açıkladı.
DİĞER
Lazar Markovic kimdir? Trabzonspor’un yeni transferi Lazar Markovic kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte hayatı ve kariyeri
Kahramanmaraş'ta mucize kurtuluş! Enkaz altında 202 saat geçirdiler umut ışığına yürüyerek ulaştılar: "Allah bize hidayet gösterdi"
Trabzonspor - Basel maçı için gönüller birleşti!
Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti
G.Saray'dan Pulisic hamlesi!
Türkiye Tek Yürek programı sunucuları kim?
15 Şubat son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Asrın felaketinde 10. gün...
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG'ye evinde B. Münih çelmesi! PSG'ye evinde B. Münih çelmesi! 01:20
Milan, Tottenham'ı tek golle devirdi! Milan, Tottenham'ı tek golle devirdi! 01:20
Milan, Tottenham'ı tek golle devirdi! Milan, Tottenham'ı tek golle devirdi! 01:06
Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti 01:06
Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti 01:02
PSG'ye evinde B. Münih çelmesi! PSG'ye evinde B. Münih çelmesi! 00:57
Daha Eski
🔴A SPOR CANLI YAYIN 🔴A SPOR CANLI YAYIN 00:55
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Yıldız isim Çin yolcusu Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Yıldız isim Çin yolcusu 00:16
TFF'den transfer döneminin uzatılması için yeni başvuru! TFF'den transfer döneminin uzatılması için yeni başvuru! 00:16
Transferde flaş gelişme! Anlaşma sağlandı Transferde flaş gelişme! Anlaşma sağlandı 00:16
Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a 00:16
Fenerbahçe'den flaş Bertuğ kararı! Transferi... Fenerbahçe'den flaş Bertuğ kararı! Transferi... 00:16