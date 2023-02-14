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GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldızlardan biri olan Dries Mertens ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Belçikalı yıldızın eşi Kat Kerkhofs, eşiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 12:18 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 12:26
GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..."

Ligde çıktığı son 12 maçını kazanan Galatasaray, sezon başında birçok yıldız ismi kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..."

Sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biri Dries Mertens oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..."

Deneyimli futbolcu, Napoli'den ayrıldıktan sonra Juventus'un teklifini reddederek Galatasaray'a transfer olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..."

Sarı-kırmızılılarla sezona durgun bir başlangıç yapan Mertens, ilerleyen haftalarda yaptığı skor katkısıyla takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..."

Galatasaray'da performansını her geçen hafta yükselten Dries Mertens, taraftarların sevgilisi haline geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..."

Başarılı performansının yanında sarı-kırmızılı ekiple çıktığı 20 maçta 5 gol, 2 asistlik skor üreten Belçikalı yıldızın, Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..."

Mertens, mayıs ayında 36 yaşına girecek ve tarafların +1 yıllık opsiyonu kullanıp kullanmayacakları şimdilik bilinmiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..."

Buna karşılık eşi Kat Kerkhofs'tan ayrılık sinyali geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..."

Kerkhofs, "Her şey çok güzeldi ama Dries futbolu şık bir şekilde tamamlamak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..."

Dries ve ben çok şey yaşadık.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..."

Aynı zamanda çok şey de kaçırdık" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..."

Kat Kerkhofs'un açıklamaları, 'Mertens ailesi sezon sonunda Belçika'yı dönmeyi düşünüyorlar' şeklinde değerlendirildi.

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