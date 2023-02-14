GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..."

Ligde çıktığı son 12 maçını kazanan Galatasaray, sezon başında birçok yıldız ismi kadrosuna katmıştı.
Ligde çıktığı son 12 maçını kazanan Galatasaray, sezon başında birçok yıldız ismi kadrosuna katmıştı.
Sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biri Dries Mertens oldu.
Deneyimli futbolcu, Napoli'den ayrıldıktan sonra Juventus'un teklifini reddederek Galatasaray'a transfer olmuştu.
Sarı-kırmızılılarla sezona durgun bir başlangıç yapan Mertens, ilerleyen haftalarda yaptığı skor katkısıyla takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu.
Galatasaray'da performansını her geçen hafta yükselten Dries Mertens, taraftarların sevgilisi haline geldi.
Başarılı performansının yanında sarı-kırmızılı ekiple çıktığı 20 maçta 5 gol, 2 asistlik skor üreten Belçikalı yıldızın, Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
Mertens, mayıs ayında 36 yaşına girecek ve tarafların +1 yıllık opsiyonu kullanıp kullanmayacakları şimdilik bilinmiyor.
Buna karşılık eşi Kat Kerkhofs'tan ayrılık sinyali geldi.
Kerkhofs, "Her şey çok güzeldi ama Dries futbolu şık bir şekilde tamamlamak istiyor.
Dries ve ben çok şey yaşadık.
Aynı zamanda çok şey de kaçırdık" dedi.
Kat Kerkhofs'un açıklamaları, 'Mertens ailesi sezon sonunda Belçika'yı dönmeyi düşünüyorlar' şeklinde değerlendirildi.
Ancak Galatasaray ve sarı-kırmızılı taraftarların tavrı da bu kararda etkili olabilir.