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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mertens'le yola devam! Opsiyon devreye girecek

Galatasaray transfer haberi: Sezon başında Napoli'den transfer edilen Dries Mertens gösterdiği performansla beklentileri karşıladı. Sarı kırmızılılar, 35 yaşındaki yıldız oyuncunun opsiyonunu devreye sokacak. İşte haberin detayları... | GS HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mertens'le yola devam! Opsiyon devreye girecek

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mertens'le yola devam! Opsiyon devreye girecek

Sarı-kırmızılı ekip devre arası transfer döneminde kadrosuna Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mertens'le yola devam! Opsiyon devreye girecek

Cimbom, Kaan AyhanSassuolo'dan kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mertens'le yola devam! Opsiyon devreye girecek

Milli oyuncu için sezon sonuna kadar 400 bin euroluk kiralama bedeli ödendi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mertens'le yola devam! Opsiyon devreye girecek

Bonservisi ise zorunlu satın alma opsiyonu ile 2.8 milyo euro.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mertens'le yola devam! Opsiyon devreye girecek

Nicolo Zaniolo ise Aslan'a Roma'dan katıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mertens'le yola devam! Opsiyon devreye girecek

Cimbom bu transferde ise 16milyon euroyu 5 yıllık taksitle ödeyecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mertens'le yola devam! Opsiyon devreye girecek

Zaniolo'nun sözleşmesinden Roma'ya sonraki satıştan yüzde 20'lik bir pay verildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mertens'le yola devam! Opsiyon devreye girecek

Mertens sezon başında Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mertens'le yola devam! Opsiyon devreye girecek

Dries Mertens'in opsiyonu 25 maça ilk 11 başlamasına bağlı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mertens'le yola devam! Opsiyon devreye girecek

Tecrübeli oyuncu şu ana kadar 19 maça ilk 11'e çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mertens'le yola devam! Opsiyon devreye girecek

Opsiyon sorunu söz konusu değil.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mertens'le yola devam! Opsiyon devreye girecek

10 numara, teknik direktör Okan Buruk'un bankosu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mertens'le yola devam! Opsiyon devreye girecek

Sabah'ın haberine göre Belçikalı oyuncu kariyerine 1 sezon daha sarı-kırmızılı kulüpte devam edecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mertens'le yola devam! Opsiyon devreye girecek

Mertens, Napoli'den bonservisini alarak gelmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mertens'le yola devam! Opsiyon devreye girecek

Mertens'e 1.1 milyon Euro imza parası ödenmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mertens'le yola devam! Opsiyon devreye girecek

35 yaşındaki yıldız oyuncuya önümüzdeki sezon sadece 2.9 milyon Euro garanti para verilecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mertens'le yola devam! Opsiyon devreye girecek

Süper Lig'de 1'i sonradan oyuna dahil olmak üzeren toplam 20 kez sahaya çıkan Mertens, 5 gol attı ve 2 asist üretti.

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