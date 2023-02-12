TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mertens'le yola devam! Opsiyon devreye girecek

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip devre arası transfer döneminde kadrosuna Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.
Cimbom, Kaan Ayhan'ı Sassuolo'dan kadrosuna kattı.
Milli oyuncu için sezon sonuna kadar 400 bin euroluk kiralama bedeli ödendi.
Bonservisi ise zorunlu satın alma opsiyonu ile 2.8 milyo euro.
Nicolo Zaniolo ise Aslan'a Roma'dan katıldı.
Cimbom bu transferde ise 16milyon euroyu 5 yıllık taksitle ödeyecek.
Zaniolo'nun sözleşmesinden Roma'ya sonraki satıştan yüzde 20'lik bir pay verildi.
Mertens sezon başında Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.
Dries Mertens'in opsiyonu 25 maça ilk 11 başlamasına bağlı.
Tecrübeli oyuncu şu ana kadar 19 maça ilk 11'e çıktı.
Opsiyon sorunu söz konusu değil.
10 numara, teknik direktör Okan Buruk'un bankosu.
Sabah'ın haberine göre Belçikalı oyuncu kariyerine 1 sezon daha sarı-kırmızılı kulüpte devam edecek.
Mertens, Napoli'den bonservisini alarak gelmişti.
Mertens'e 1.1 milyon Euro imza parası ödenmişti.
35 yaşındaki yıldız oyuncuya önümüzdeki sezon sadece 2.9 milyon Euro garanti para verilecek.
Süper Lig'de 1'i sonradan oyuna dahil olmak üzeren toplam 20 kez sahaya çıkan Mertens, 5 gol attı ve 2 asist üretti.
Belçikalı yıldızın bonservis değeri 3.4 milyon euro.
Mertens, Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı forması giymişti.