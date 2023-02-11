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Fatih Terim depremde vefat eden Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ı unutmadı!

Son dakika haberleri... Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok çevre ilde yıkıma neden olan deprem sonrası hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ı unutmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 11:09
Fatih Terim depremde vefat eden Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ı unutmadı!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremde hayatını kaybedenlerden biri de Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'dı...

Fatih Terim depremde vefat eden Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ı unutmadı!

17 yaşındaki genç, sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Nicolo Zaniolo resmen açıklanmadan önce İtalyan yıldızla ilgili yaptığı video klip sonrası sosyal medyada dikkat çekmişti.

Fatih Terim depremde vefat eden Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ı unutmadı!

Galatasaray Kulübü ise genç taraftarını unutmayarak, Zaniolo transferini Muhammed Emin Özkan'a atfettiği kliple duyurmuş, İtalyan oyuncu da Muhammed'in yaşını forma numarası olarak seçmişti.

Fatih Terim depremde vefat eden Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ı unutmadı!

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim de depremde yaşamını yitiren Muhammed'i unutmadı. 17 yaşındaki gencin ailesini arayarak başsağlığı mesajını iletti.

Fatih Terim depremde vefat eden Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ı unutmadı!

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca depremden zarar gören vatandaşlarımız için yardımda da bulundu.

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