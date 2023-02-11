Fatih Terim depremde vefat eden Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ı unutmadı!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremde hayatını kaybedenlerden biri de Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'dı...
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremde hayatını kaybedenlerden biri de Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'dı...
17 yaşındaki genç, sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Nicolo Zaniolo resmen açıklanmadan önce İtalyan yıldızla ilgili yaptığı video klip sonrası sosyal medyada dikkat çekmişti.
Galatasaray Kulübü ise genç taraftarını unutmayarak, Zaniolo transferini Muhammed Emin Özkan'a atfettiği kliple duyurmuş, İtalyan oyuncu da Muhammed'in yaşını forma numarası olarak seçmişti.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim de depremde yaşamını yitiren Muhammed'i unutmadı. 17 yaşındaki gencin ailesini arayarak başsağlığı mesajını iletti.
Deneyimli çalıştırıcı ayrıca depremden zarar gören vatandaşlarımız için yardımda da bulundu.