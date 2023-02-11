Adnan Polat: Birlikteyiz

Eski yöneticilerden Adnan Polat da dün Nef Stadı'na geldi. Polat "İlk başta 50 konteyner ev göndereceğiz. 100 tane de şu an Macaristan'da hazırlanıyor. Onlar da gelecek" dedi. Polat şöyle konuştu: "Hep birlikteyiz. Bu acı günlerde oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız" dedi.
Eski yöneticilerden Adnan Polat da dün Nef Stadı'na geldi. Polat "İlk başta 50 konteyner ev göndereceğiz. 100 tane de şu an Macaristan'da hazırlanıyor. Onlar da gelecek" dedi. Polat şöyle konuştu: "Hep birlikteyiz. Bu acı günlerde oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız" dedi.