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Adnan Polat: Birlikteyiz

Eski yöneticilerden Adnan Polat da dün Nef Stadı'na geldi. Polat "İlk başta 50 konteyner ev göndereceğiz. 100 tane de şu an Macaristan'da hazırlanıyor. Onlar da gelecek" dedi. Polat şöyle konuştu: "Hep birlikteyiz. Bu acı günlerde oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Adnan Polat: Birlikteyiz
Eski yöneticilerden Adnan Polat da dün Nef Stadı'na geldi. Polat "İlk başta 50 konteyner ev göndereceğiz. 100 tane de şu an Macaristan'da hazırlanıyor. Onlar da gelecek" dedi. Polat şöyle konuştu: "Hep birlikteyiz. Bu acı günlerde oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız" dedi.
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