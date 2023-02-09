Galatasaray Nicolo Zaniolo transferini böyle duyurdu! Depremde vefat eden Muhammed Emin Özkan unutulmadı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde tahribata sebep olan deprem sonrası aralarında Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ın da olduğu binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti.

Galatasaray Kulübü, yeni transferi Nicolo Zaniolo'yu duygusal bir video ile duyurdu. Klipte, İtalyan futbolcunun transferinden önce özel bir video hazırlayan ve depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan da unutulmadı.

Bu arada Zaniolo'nun, 17 yaşında hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'a ithafen forma numarasını da 17 seçtiği belirtildi.

Yayınlanan videoda Zaniolo, "Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm. Hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz, hiçbirinizi unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.