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Hücumcu savunma

Galatasaray'ın ilk beraberlik golünde tam bir defans dayanışması oldu. Stoper Abdülkerim golü atarken, asisti yapansa partneri Victor Nelsson'du. Sarı kırmızılı takımın kazandığı köşe vuruşunu Mertens kullandı. Belçikalının ceza alanına gönderdiği topu Danimarkalı Nelsson indirdi, Abdülkerim de bitirdi... Savunmada başarılı olan ikili, golcü kimliğini de gösterdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Hücumcu savunma
Galatasaray'ın ilk beraberlik golünde tam bir defans dayanışması oldu. Stoper Abdülkerim golü atarken, asisti yapansa partneri Victor Nelsson'du. Sarı kırmızılı takımın kazandığı köşe vuruşunu Mertens kullandı. Belçikalının ceza alanına gönderdiği topu Danimarkalı Nelsson indirdi, Abdülkerim de bitirdi... Savunmada başarılı olan ikili, golcü kimliğini de gösterdi.
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