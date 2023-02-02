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Aslan'a karşı bir ilk

Maçın devre arasını 2-1 önde geçen Ümraniyespor, bu sezon G.Saray'a bir ilki yaşattı! İstanbul temsilcisi, G.Saray deplasmanında ilk yarıda iki gol atarak sarı kırmızılı ekibe karşı bu sezon bunu başaran ilk takım oldu. Son sıradaki Ümraniye bu sezon toplam 26 gol attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Aslan'a karşı bir ilk
Maçın devre arasını 2-1 önde geçen Ümraniyespor, bu sezon G.Saray'a bir ilki yaşattı! İstanbul temsilcisi, G.Saray deplasmanında ilk yarıda iki gol atarak sarı kırmızılı ekibe karşı bu sezon bunu başaran ilk takım oldu. Son sıradaki Ümraniye bu sezon toplam 26 gol attı.
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