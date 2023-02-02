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Gol kralı Abdülkerim!

Geçen hafta cezalı olduğu için forma giyemeyen dün de Emin Bayram'ın yerine görevi devralan Abdülkerim Bardakçı, 32. dakikada attığı golle Galatasaray'a 1-1 beraberliğe getirirken skorer kimliğini bir kez daha göstermeyi başardı. Sezon başında Konyaspor'dan transfer edilen 28 yaşındaki stoper, geçen sezondan bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu oldu. Abdülkerim 7. kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Gol kralı Abdülkerim!

Geçen hafta cezalı olduğu için forma giyemeyen dün de Emin Bayram'ın yerine görevi devralan Abdülkerim Bardakçı, 32. dakikada attığı golle Galatasaray'a 1-1 beraberliğe getirirken skorer kimliğini bir kez daha göstermeyi başardı. Sezon başında Konyaspor'dan transfer edilen 28 yaşındaki stoper, geçen sezondan bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu oldu. Abdülkerim 7. kez gol sevinci yaşadı.

GOL ASİST NE ARARSAN VAR

Abdülkeri sadece attığı golle kalmadı. Tecrübeli stoper, bir de asist yaptı. İcardi'nin kafayla attığı golün pasını veren isimdi. Abdülkerim karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Çok iyi mücadele ettik ve kazanmayı hak ettik" dedi.

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