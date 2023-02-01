Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Ümraniyespor'un golü öncesi penaltı itirazı!

Galatasaray'dan Ümraniyespor'un golü öncesi penaltı itirazı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor maçının 10. dakikasında Emre Taşdemir'in yerde kalmasıyla uzun süre penaltı itirazında bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 20:37
Galatasaray'dan Ümraniyespor'un golü öncesi penaltı itirazı!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u konuk ediyor. Maçın 10. dakikasında Emre Taşdemir rakip ceza sahası içerisinde yerde kaldı.

Bu pozisyon sonrası hızlı atağa kalkan Ümraniyespor, Umut Nayir'le golü buldu.

Sarı kırmızılıların penaltı kararı çıkmaması ve devam eden pozisyonda kalesinde golü görmesi sonası teknik direktör Okan Buruk ve yedek kulübesinin tamamı 4. hakeme penaltı itirazında bulundu.

İşte o müdahale...

DİĞER
Magazine bomba gibi düştü! Mehmet Ali Erbil'den akılalmaz Çağla Şıkel iddiaları... "Kulisimden çıkmazdı!"
42 yaşındaki Özlem Yıldız’ın son haline bakın! Başına gelmeyen kalmadı! Sevenlerini korkuttu! Mehmet Ali Erbil’in gözdesiydi...
Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı!
Avcı: İki hedefimiz daha var!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray - Ümraniyespor | CANLI
Okan Buruk: Kadromuz her zaman hazır!
TÜİK 2023 Ocak enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2023 bu yılki Ramazan fitresi ne kadar Diyanet?
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (1 Şubat Sayısal Loto sonuçları)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'dan Ümraniyespor maçında penaltı itirazı Galatasaray'dan Ümraniyespor maçında penaltı itirazı 20:35
Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! 20:14
Avcı: İki hedefimiz daha var! Avcı: İki hedefimiz daha var! 19:40
Okan Buruk: Kadromuz her zaman hazır! Okan Buruk: Kadromuz her zaman hazır! 19:32
Trabzonspor'dan Erkan Zengin açıklaması! Trabzonspor'dan Erkan Zengin açıklaması! 19:27
Gaziantep FK evinde kazandı! Gaziantep FK evinde kazandı! 19:05
Daha Eski
Kasımpaşa Giresunspor'u mağlup etti! Kasımpaşa Giresunspor'u mağlup etti! 19:03
Amir Hadziahmetovic İstanbul'a geldi! Amir Hadziahmetovic İstanbul'a geldi! 18:59
Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI 18:36
Galatasaray - Ümraniyespor | CANLI Galatasaray - Ümraniyespor | CANLI 18:26
Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas | CANLI Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas | CANLI 18:16
MHK'da görev dağılımı yapıldı! MHK'da görev dağılımı yapıldı! 18:00