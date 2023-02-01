Galatasaray'dan Ümraniyespor'un golü öncesi penaltı itirazı!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u konuk ediyor. Maçın 10. dakikasında Emre Taşdemir rakip ceza sahası içerisinde yerde kaldı.



Bu pozisyon sonrası hızlı atağa kalkan Ümraniyespor, Umut Nayir'le golü buldu.



Sarı kırmızılıların penaltı kararı çıkmaması ve devam eden pozisyonda kalesinde golü görmesi sonası teknik direktör Okan Buruk ve yedek kulübesinin tamamı 4. hakeme penaltı itirazında bulundu.



İşte o müdahale...



