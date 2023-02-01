GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Okan Buruk'un

Transferin hareketli takıma Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...
Sarı-kırmızılı takım dün resmi olarak Haris Seferovic'le yollarını ayırdı.
Bunun üzerine menajerler Cimbom'a flaş bir öneriyle geldi.
Transferin hareketli takıma Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...
Sarı-kırmızılı takım dün resmi olarak Haris Seferovic'le yollarını ayırdı.
Bunun üzerine menajerler Cimbom'a flaş bir öneriyle geldi.
Menajerler, Süper Lig'de daha önce forma giyen sürpriz bir forveti sarı-kırmızılılara önerdi.
Takvim'in haberine göre; bir dönem Hatayspor forması giyen ve krallık yaşayan Aaron Boupendza için kiralama önerisinde bulunduğu iddia edildi.
Kanatlarda ve forvette giyebilen yıldız forvet için teklifin masada olduğu ve transferle ilgili son kararı Teknik Direktör Okan Buruk'un vereceğı öğrenildi.
Yıldız forvet Weghorst'un ayrılığı sonrası Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ama daha sonra transfer gerçekleşmemişti.
Sarı-kırmızılı takım 2021-22 sezonunda Süper Lig'de 22 golle gol kralı olan Boupendza için Okan Buruk'un vereceği direktife göre hareket edecek.
Boupendza, Suudi kulübü ile bu sezon 8 maçta forma giyip 3 gol, 3 asistle oynadı.
AARON BOUPENDZA KİMDİR?
Aaron Boupendza, 7 Ağustos 1996'da Gabon'un Moanda kentinde dünyaya geldi.
Futbola ülkesinin takımı Mounana'da başlayan Boupendza, 2016 yazında Bordeaux'a transfer oldu.
Kiralık olarak sırasıyla Pau FC, Ajaccio, Tours FC, ve Feirense'de forma giydi.
Güney ekibinde gol krallığı yaşayan santrfor, 1 yıl sonra 4.25 milyon Euro bedelle Al Arabi'nin yolunu tuttu.
Burada da 1 yıl forma giyen Boupendza, 7 milyon Euro bonservisle Al Shabab'a transfer oldu.
Bu sezon kulübüyle ligde 7 maça çıkan Gabonlu santrfor, 3 gol-3 asistlik performans gösterdi.
Suudi Arabistan ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro...