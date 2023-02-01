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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Okan Buruk'un

Forvet arayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Seferovic ile yollarını ayıran Galatasaray'a
menajerler tarafından Aaron Boupendza teklif edildi. Suudi kulübü AlShabab'ta forma giyen yıldız oyuncu için son kararı Okan Buruk verecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Okan Buruk'un

Transferin hareketli takıma Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Okan Buruk'un

Sarı-kırmızılı takım dün resmi olarak Haris Seferovic'le yollarını ayırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Okan Buruk'un

Bunun üzerine menajerler Cimbom'a flaş bir öneriyle geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Okan Buruk'un

Menajerler, Süper Lig'de daha önce forma giyen sürpriz bir forveti sarı-kırmızılılara önerdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Okan Buruk'un

Takvim'in haberine göre; bir dönem Hatayspor forması giyen ve krallık yaşayan Aaron Boupendza için kiralama önerisinde bulunduğu iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Okan Buruk'un

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Suudi kulübü Al-Shabab'ta forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun da yeniden Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Okan Buruk'un

Kanatlarda ve forvette giyebilen yıldız forvet için teklifin masada olduğu ve transferle ilgili son kararı Teknik Direktör Okan Buruk'un vereceğı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Okan Buruk'un

Yıldız forvet Weghorst'un ayrılığı sonrası Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ama daha sonra transfer gerçekleşmemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Okan Buruk'un

Sarı-kırmızılı takım 2021-22 sezonunda Süper Lig'de 22 golle gol kralı olan Boupendza için Okan Buruk'un vereceği direktife göre hareket edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Okan Buruk'un

Boupendza, Suudi kulübü ile bu sezon 8 maçta forma giyip 3 gol, 3 asistle oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Okan Buruk'un

AARON BOUPENDZA KİMDİR?

Aaron Boupendza, 7 Ağustos 1996'da Gabon'un Moanda kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Okan Buruk'un

Futbola ülkesinin takımı Mounana'da başlayan Boupendza, 2016 yazında Bordeaux'a transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Okan Buruk'un

Kiralık olarak sırasıyla Pau FC, Ajaccio, Tours FC, ve Feirense'de forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Okan Buruk'un

2020 yazında Süper Lig ekibi Hatayspor'a bedelsiz bir şekilde imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Okan Buruk'un

Güney ekibinde gol krallığı yaşayan santrfor, 1 yıl sonra 4.25 milyon Euro bedelle Al Arabi'nin yolunu tuttu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Okan Buruk'un

Burada da 1 yıl forma giyen Boupendza, 7 milyon Euro bonservisle Al Shabab'a transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Okan Buruk'un

Bu sezon kulübüyle ligde 7 maça çıkan Gabonlu santrfor, 3 gol-3 asistlik performans gösterdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Okan Buruk'un

Suudi Arabistan ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro...

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