Galatasaray'da Seferovic ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Ligde fırtına gibi esen Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Ligde fırtına gibi esen Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Sarı-kırmızılılar, 21. haftada oynadığı Giresunspor maçını 4-0 kazandı.
Süper Lig'de 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan Aslan, puanını 48'e yükselterek liderliğini perçinledi.
Karadeniz ekibiyle oynadığı maçı kayıpsız geçen Galatasaray, transferde de hareketli saatler yaşıyor.
Sarı-kırmızılılar, Sassuolo forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Cimbom, aynı takımda forma giyen bir diğer milli oyuncu Mert Müldür'ü de renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
Kaan Ayhan ve Mert Müldür hamleleriyle transferde atağa kalkan Galatasaray, birkaç isimle de yollarını ayırmayı planlıyor.
Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimlerin başında Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic geliyor.
Sezon başında Benfica'dan kiralanan Seferovic, performansıyla beklentilerin altında kaldı.
Sarı-kırmızılı formayla 10'u Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 13 maça çıkan deneyimli forvet, 2 gol attı.
Ligde golü bulunmayan Haris Seferovic, attığı 2 golü de kupada kaydetti.
Galatasaray'da hem Van Aanholt hem de Seferovic, Giresunspor ile oynanan maçın kadrosuna alınmamıştı.
Teknik direktör Okan Buruk, Giresunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada iki futbolcunun takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu.
Buruk, "Oynatamadığımız oyuncular var.
Seferovic ve Aanholt için uygun bir kulüp olursa, onlara yardımcı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da İsviçreli forvetin geleceği merak konusu olurken, İtalyan basını Seferovic'in yeni adresini duyurdu.
SEFEROVIC KASIMPAŞA'YA GİDİYOR
Tuttomercato, Haris Seferovic'in Kasımpaşa'ya transfer olacağını duyurdu.
Haberde tecrübeli santrforun Kasımpaşa'ya kiralanmasının çok yakın olduğu belirtildi.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Haris Seferovic'i istediklerini belirtmişti.
TRT Spor'a konuşan İnan, "Birçok oyuncuya ilgilimiz var. Van Aanholt ve Seferovic de bunlardan ikisi.
Şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Olduğu zaman zaten öğrenirsiniz." ifadelerini kullanmıştı.
İşte o haber...