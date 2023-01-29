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Galatasaray'da Seferovic ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic'i takımdan göndermeye hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da Giresunspor maçı sonrası "Uygun bir kulüp bulursa yardımcı olmak istiyoruz" açıklamasını yaptığı İsviçreli forvetin yeni takımı belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 11:20
Mert Kılıç
Galatasaray'da Seferovic ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Ligde fırtına gibi esen Galatasaray'da yüzler gülüyor.

Galatasaray'da Seferovic ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sarı-kırmızılılar, 21. haftada oynadığı Giresunspor maçını 4-0 kazandı.

Galatasaray'da Seferovic ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Süper Lig'de 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan Aslan, puanını 48'e yükselterek liderliğini perçinledi.

Galatasaray'da Seferovic ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Karadeniz ekibiyle oynadığı maçı kayıpsız geçen Galatasaray, transferde de hareketli saatler yaşıyor.

Galatasaray'da Seferovic ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sarı-kırmızılılar, Sassuolo forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray'da Seferovic ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Cimbom, aynı takımda forma giyen bir diğer milli oyuncu Mert Müldür'ü de renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da Seferovic ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Kaan Ayhan ve Mert Müldür hamleleriyle transferde atağa kalkan Galatasaray, birkaç isimle de yollarını ayırmayı planlıyor.

Galatasaray'da Seferovic ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimlerin başında Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic geliyor.

Galatasaray'da Seferovic ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sezon başında Benfica'dan kiralanan Seferovic, performansıyla beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray'da Seferovic ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sarı-kırmızılı formayla 10'u Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 13 maça çıkan deneyimli forvet, 2 gol attı.

Galatasaray'da Seferovic ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Ligde golü bulunmayan Haris Seferovic, attığı 2 golü de kupada kaydetti.

Galatasaray'da Seferovic ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'da hem Van Aanholt hem de Seferovic, Giresunspor ile oynanan maçın kadrosuna alınmamıştı.

Galatasaray'da Seferovic ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Teknik direktör Okan Buruk, Giresunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada iki futbolcunun takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu.

Galatasaray'da Seferovic ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Buruk, "Oynatamadığımız oyuncular var.

Galatasaray'da Seferovic ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Seferovic ve Aanholt için uygun bir kulüp olursa, onlara yardımcı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Seferovic ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'da İsviçreli forvetin geleceği merak konusu olurken, İtalyan basını Seferovic'in yeni adresini duyurdu.

Galatasaray'da Seferovic ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

SEFEROVIC KASIMPAŞA'YA GİDİYOR

Tuttomercato, Haris Seferovic'in Kasımpaşa'ya transfer olacağını duyurdu.

Galatasaray'da Seferovic ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Haberde tecrübeli santrforun Kasımpaşa'ya kiralanmasının çok yakın olduğu belirtildi.

Galatasaray'da Seferovic ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Haris Seferovic'i istediklerini belirtmişti.

Galatasaray'da Seferovic ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

TRT Spor'a konuşan İnan, "Birçok oyuncuya ilgilimiz var. Van Aanholt ve Seferovic de bunlardan ikisi.

Galatasaray'da Seferovic ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Olduğu zaman zaten öğrenirsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

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