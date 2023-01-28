Galatasaray'da Okan Buruk'tan Giresunspor maçı öncesi Rashica açıklaması!

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi ise sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'tan takımın durumu hakkında açıklamalar geldi. Okan Buruk'un özellikle Rashica'nın durumu hakkında söylediği sözler dikkat çekti.

İŞTE OKAN BURUK'UN MAÇ ÖNCESİ SÖZLERİ

Okan Buruk mücadele öncesinde, " Giresunspor, bu ligde mücadele gücü yüksek olan bir ekip. Hem Galatasaray'ı hem de Fenerbahçe'yi yenmiş bir ekip. Eksikleri var ama teknik oyuncuları oynatıyorlar. Tek düşüncemiz burada kazanmak, bunun için buraya geldik. Kalitemizi sahaya koyarsak, buradan 3 puan ile dönebiliriz. Yusuf Demir'in sakatlığı var, onun için buraya getiremedik. Burada kazanıp, rakiplerimizle puan farkını hem koruyup, hem de sonuçların ardından farkı açmak istiyoruz. Rashica, üst üste maç oynadı ve sakatlıktan çıktı korumak istedik. Barış ile başlayacağız. Bütün oyuncularıma güveniyorum.

Abdülkerim, çok formda bir oyuncumuz. Son dönemin en formda ismi. Emin'e de güveniyoruz. Oynadığı zaman en iyisini yapacaktır. Ayakları iyi, güzel oyun kurabiliyor. Emin ve Nelsson'u Alanyaspor maçında oynatmıştık, birbirlerine alışsınlar diye, bu ceza işi geleceğini biliyorduk." ifadelerine yer verdi.