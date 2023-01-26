Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Sporting'den Sacha Boey kararı! Pazarlıklarda son durum...

TRANSFER HABERİ: Sporting'den Sacha Boey kararı! Pazarlıklarda son durum...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey, transferin gözdesi konumuna geldi. Özellikle Sporting'in yakın ilgi gösterdiği genç oyuncunun son durumuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Portekiz ekibi, sarı-kırmızılı yönetimle transfer görüşmeleri için masaya oturdu. Yapılan pazarlıklar sonucu Sacha Boey'in geleceği netlik kazandı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 12:34 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 12:35
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Sporting'den Sacha Boey kararı! Pazarlıklarda son durum...

Galatasaray'da Sacha Boey, sezon başından bu yana gösterdiği performansla beğeni topluyor.

TRANSFER HABERİ: Sporting'den Sacha Boey kararı! Pazarlıklarda son durum...

Genç sağ bek, savunmadaki dinamik görüntüsünün yanı sıra hücuma verdiği katkıyla da dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ: Sporting'den Sacha Boey kararı! Pazarlıklarda son durum...

Sürekli artan grafiğiyle teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giren Boey, takımın değişilmez isimlerinden oldu.

TRANSFER HABERİ: Sporting'den Sacha Boey kararı! Pazarlıklarda son durum...

22 yaşındaki oyuncu, artan performansıyla Avrupa ekiplerinin transfer listesine girdi.

TRANSFER HABERİ: Sporting'den Sacha Boey kararı! Pazarlıklarda son durum...

Özellikle Portekiz ekibi Sporting, bir süredir Sacha Boey transferinde oldukça ısrarlı.

TRANSFER HABERİ: Sporting'den Sacha Boey kararı! Pazarlıklarda son durum...

Takımın önemli ismi Pedro Porro'yu yüksek bir bonservisle satmaya hazırlanan Sporting, sağ bek adaylarını belirledi.

TRANSFER HABERİ: Sporting'den Sacha Boey kararı! Pazarlıklarda son durum...

Portekiz ekibi, transfer listesinin başına Sacha Boey'u aldı.

TRANSFER HABERİ: Sporting'den Sacha Boey kararı! Pazarlıklarda son durum...

Sporting hocası Amorim, oyun stilini beğendiği Boey'un transferi için yönetime istekte bulundu.

TRANSFER HABERİ: Sporting'den Sacha Boey kararı! Pazarlıklarda son durum...

Galatasaray ile temasa geçen Sporting yetkilileri, transfer için görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERİ: Sporting'den Sacha Boey kararı! Pazarlıklarda son durum...

Sarı-kırmızılı kurmaylar, Sacha Boey'i kolay bırakma niyetinde değil.

TRANSFER HABERİ: Sporting'den Sacha Boey kararı! Pazarlıklarda son durum...

Şampiyonluk hedefinde ilerleyen Cimbom, kadroda taşların yerinden oynamasını istemiyor.

TRANSFER HABERİ: Sporting'den Sacha Boey kararı! Pazarlıklarda son durum...

Okan Buruk da bu transfere sıcak bakmadığını yönetime iletti.

TRANSFER HABERİ: Sporting'den Sacha Boey kararı! Pazarlıklarda son durum...

İki takım arasında şimdiye kadar yapılan pazarlıklardan olumlu bir sonuç çıkmadı.

TRANSFER HABERİ: Sporting'den Sacha Boey kararı! Pazarlıklarda son durum...

GÖRÜŞMELER TIKANDI!
Portekiz basınında yer alan haberlerde; Galatasaray'ın Sacha Boey için beklentileri, Sporting'e fazla geldi.

TRANSFER HABERİ: Sporting'den Sacha Boey kararı! Pazarlıklarda son durum...

Sarı-kırmızılıların yüksek bonservis beklentisi Sporting'i farklı alternatiflere yöneltti.

TRANSFER HABERİ: Sporting'den Sacha Boey kararı! Pazarlıklarda son durum...

LAMPTEY LİSTEDE!
Pedro Porro'nun Tottenham'a satışının tamamlanması sonrası hedefteki oyuncunun Tariq Lamptey olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Sporting'den Sacha Boey kararı! Pazarlıklarda son durum...

Chelsea altyapısında yetişen Lamptey, 2020 yılından beri Brighton'da forma giyiyor.

TRANSFER HABERİ: Sporting'den Sacha Boey kararı! Pazarlıklarda son durum...

22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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