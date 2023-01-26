TRANSFER HABERİ: Sporting'den Sacha Boey kararı! Pazarlıklarda son durum...

Galatasaray'da Sacha Boey, sezon başından bu yana gösterdiği performansla beğeni topluyor.
Galatasaray'da Sacha Boey, sezon başından bu yana gösterdiği performansla beğeni topluyor.
Genç sağ bek, savunmadaki dinamik görüntüsünün yanı sıra hücuma verdiği katkıyla da dikkat çekiyor.
Sürekli artan grafiğiyle teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giren Boey, takımın değişilmez isimlerinden oldu.
22 yaşındaki oyuncu, artan performansıyla Avrupa ekiplerinin transfer listesine girdi.
Özellikle Portekiz ekibi Sporting, bir süredir Sacha Boey transferinde oldukça ısrarlı.
Takımın önemli ismi Pedro Porro'yu yüksek bir bonservisle satmaya hazırlanan Sporting, sağ bek adaylarını belirledi.
Portekiz ekibi, transfer listesinin başına Sacha Boey'u aldı.
Sporting hocası Amorim, oyun stilini beğendiği Boey'un transferi için yönetime istekte bulundu.
Galatasaray ile temasa geçen Sporting yetkilileri, transfer için görüşmelere başladı.
Sarı-kırmızılı kurmaylar, Sacha Boey'i kolay bırakma niyetinde değil.
Şampiyonluk hedefinde ilerleyen Cimbom, kadroda taşların yerinden oynamasını istemiyor.
Okan Buruk da bu transfere sıcak bakmadığını yönetime iletti.
İki takım arasında şimdiye kadar yapılan pazarlıklardan olumlu bir sonuç çıkmadı.
GÖRÜŞMELER TIKANDI!
Portekiz basınında yer alan haberlerde; Galatasaray'ın Sacha Boey için beklentileri, Sporting'e fazla geldi.
Sarı-kırmızılıların yüksek bonservis beklentisi Sporting'i farklı alternatiflere yöneltti.
LAMPTEY LİSTEDE!
Pedro Porro'nun Tottenham'a satışının tamamlanması sonrası hedefteki oyuncunun Tariq Lamptey olduğu iddia edildi.
22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
Bu sezon 20 maçta sahaya çıkan Lamptey, 1 gol kaydetti.
Ganalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 4 karşılaşmada görev aldı.