Kırmızı bizi bitirdi

Mostafa Mohamed, "Galatasaray'da 6 maçta 6 gol attım. Her şey çok iyi gidiyordu. Sonraki maçta anlamsız bir şekilde kırmızı kart gördüm. Kimse ne olduğunu anlamadı. O kırmızı kart bizi şampiyonluktan etti. Puan kayıplarımız o zaman başladı" açıklaması yaptı.
Mostafa Mohamed, "Galatasaray'da 6 maçta 6 gol attım. Her şey çok iyi gidiyordu. Sonraki maçta anlamsız bir şekilde kırmızı kart gördüm. Kimse ne olduğunu anlamadı. O kırmızı kart bizi şampiyonluktan etti. Puan kayıplarımız o zaman başladı" açıklaması yaptı.