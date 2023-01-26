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Kırmızı bizi bitirdi

Mostafa Mohamed, "Galatasaray'da 6 maçta 6 gol attım. Her şey çok iyi gidiyordu. Sonraki maçta anlamsız bir şekilde kırmızı kart gördüm. Kimse ne olduğunu anlamadı. O kırmızı kart bizi şampiyonluktan etti. Puan kayıplarımız o zaman başladı" açıklaması yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Kırmızı bizi bitirdi
Mostafa Mohamed, "Galatasaray'da 6 maçta 6 gol attım. Her şey çok iyi gidiyordu. Sonraki maçta anlamsız bir şekilde kırmızı kart gördüm. Kimse ne olduğunu anlamadı. O kırmızı kart bizi şampiyonluktan etti. Puan kayıplarımız o zaman başladı" açıklaması yaptı.
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