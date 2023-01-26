Galatasaray'a sürpriz sol bek! Uğur Çiftçi olmayınca rota Mathias Fjörtoft Lövik'e döndü

Üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yolunda güçlü bir varlık gösteren Galatasaray'da hem başkan Dursun Özbek ve kurmayları hem de teknik heyet mutlu sona ulaşmak istiyor.
Üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yolunda güçlü bir varlık gösteren Galatasaray'da hem başkan Dursun Özbek ve kurmayları hem de teknik heyet mutlu sona ulaşmak istiyor.
Galatasaray'ın transfer tahtası 26 Ocak Çarşamba itibarıyla açılırken, FIFA'nın onay kağıdı da kısa bir süre önce kulübe ulaştı.
GÜNDEMDE SOL BEK VAR
Alternatifli bir kadro ile mücadele etmek isteyen ve transfer tahtası açılan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sol bek mevkisi için önceliği yerli bir oyuncuya vermişti.
Bu talep doğrultusunda harekete geçen yönetim, Türkiye Ligi'ni iyi bilen Güray Vural, Aziz Eraltay ve Uğur Çiftçi'yi gündemine aldı.
EMRE TAŞDEMİR PÜRÜZÜ
Bu 3 isim arasından Sivasspor forması giyen 30 yaşındaki Uğur Çiftçi için somut girişimlerde bulunan Galatasaray, oyuncu ve kulübü ile prensipte anlaştı.
Uğur Çiftçi'ye karşılık 600 bin euro ve Emre Taşdemir'i Yiğido'ya vermeyi kabul eden Cimbom'a Taşdemir cephesinden ise engel çıktı.
TAŞDEMİR'İN ANLAŞMASI BEKLENİYOR
Emre Taşdemir ile Sivasspor arasında yapılan görüşmelerde anlaşma henüz sağlanamadı.
Bu sezon Galatasaray'dan 5 milyon TL sabit transfer ücreti alacağı daha önce borsaya bildirilen Taşdemir'in, Sivasspor ile anlaşması bekleniyor.
Taşdemir'in Sivas ile anlaşamaması halinde Galatasaray'ın rakamı da yükseltmesi gündeme gelse de alternatif planlar da yapıldı.
GALATASARAY'A GENÇ BEK
Galatasaray, Uğur Çiftçi transferinde kulübün menfaatleri doğrultusunda bir sonuç elde edemezse rotayı, genç, dinamik ve maliyeti yüksek olmayan bir yabancı sol beke çevirebilir.
Takvim'in haberine göre, Cimbom'un gündemindeki son isim ise 19 yaşındaki Norveçli futbolcu Mathias Fjörtoft Lövik...
MOLDE İLE KONTRATI DEVAM EDİYOR
Molde'nin altyapısından yetişen Lövik, Galatasaray'ın oyuncu adayı havuzunda bulunan isimlerden biri oldu.
1.83 boyundaki futbolcunun kulübü Molde ile kontratı devam ediyor.
LÖVİK'İN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan ve 8 Ekim'de sözleşmesi uzatılan genç futbolcu, sol bek mevkisinin dışında sol açıkta da forma giyebiliyor.
Genç yaşına rağmen ayağına çok hakim olan Lövik'e Transfermarkt verilerine göre 600 bin euro değer biçiliyor.