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Galatasaray'a sürpriz sol bek! Uğur Çiftçi olmayınca rota Mathias Fjörtoft Lövik'e döndü

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, ara transfer sezonunda bir sol bek takviyesi yapmak isterken, gündeme Uğur Çiftçi gelmişti. Galatasaray, Sivasspor teknik heyetinin bu transferi reddetmesinden dolayı rotayı başka bir isme kırdı. Sarı kırmızılılar, bu bağlamda gündemini Mathias Fjörtoft Lövik'e çevirdi. İşte transferin ayrıntıları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 13:58
Galatasaray'a sürpriz sol bek! Uğur Çiftçi olmayınca rota Mathias Fjörtoft Lövik'e döndü

Üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yolunda güçlü bir varlık gösteren Galatasaray'da hem başkan Dursun Özbek ve kurmayları hem de teknik heyet mutlu sona ulaşmak istiyor.

Galatasaray'a sürpriz sol bek! Uğur Çiftçi olmayınca rota Mathias Fjörtoft Lövik'e döndü

Galatasaray'ın transfer tahtası 26 Ocak Çarşamba itibarıyla açılırken, FIFA'nın onay kağıdı da kısa bir süre önce kulübe ulaştı.

Galatasaray'a sürpriz sol bek! Uğur Çiftçi olmayınca rota Mathias Fjörtoft Lövik'e döndü

GÜNDEMDE SOL BEK VAR
Alternatifli bir kadro ile mücadele etmek isteyen ve transfer tahtası açılan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sol bek mevkisi için önceliği yerli bir oyuncuya vermişti.

Galatasaray'a sürpriz sol bek! Uğur Çiftçi olmayınca rota Mathias Fjörtoft Lövik'e döndü

Bu talep doğrultusunda harekete geçen yönetim, Türkiye Ligi'ni iyi bilen Güray Vural, Aziz Eraltay ve Uğur Çiftçi'yi gündemine aldı.

Galatasaray'a sürpriz sol bek! Uğur Çiftçi olmayınca rota Mathias Fjörtoft Lövik'e döndü

EMRE TAŞDEMİR PÜRÜZÜ
Bu 3 isim arasından Sivasspor forması giyen 30 yaşındaki Uğur Çiftçi için somut girişimlerde bulunan Galatasaray, oyuncu ve kulübü ile prensipte anlaştı.

Galatasaray'a sürpriz sol bek! Uğur Çiftçi olmayınca rota Mathias Fjörtoft Lövik'e döndü

Uğur Çiftçi'ye karşılık 600 bin euro ve Emre Taşdemir'i Yiğido'ya vermeyi kabul eden Cimbom'a Taşdemir cephesinden ise engel çıktı.

Galatasaray'a sürpriz sol bek! Uğur Çiftçi olmayınca rota Mathias Fjörtoft Lövik'e döndü

TAŞDEMİR'İN ANLAŞMASI BEKLENİYOR
Emre Taşdemir ile Sivasspor arasında yapılan görüşmelerde anlaşma henüz sağlanamadı.

Galatasaray'a sürpriz sol bek! Uğur Çiftçi olmayınca rota Mathias Fjörtoft Lövik'e döndü

Bu sezon Galatasaray'dan 5 milyon TL sabit transfer ücreti alacağı daha önce borsaya bildirilen Taşdemir'in, Sivasspor ile anlaşması bekleniyor.

Galatasaray'a sürpriz sol bek! Uğur Çiftçi olmayınca rota Mathias Fjörtoft Lövik'e döndü

Taşdemir'in Sivas ile anlaşamaması halinde Galatasaray'ın rakamı da yükseltmesi gündeme gelse de alternatif planlar da yapıldı.

Galatasaray'a sürpriz sol bek! Uğur Çiftçi olmayınca rota Mathias Fjörtoft Lövik'e döndü

GALATASARAY'A GENÇ BEK
Galatasaray, Uğur Çiftçi transferinde kulübün menfaatleri doğrultusunda bir sonuç elde edemezse rotayı, genç, dinamik ve maliyeti yüksek olmayan bir yabancı sol beke çevirebilir.

Galatasaray'a sürpriz sol bek! Uğur Çiftçi olmayınca rota Mathias Fjörtoft Lövik'e döndü

Takvim'in haberine göre, Cimbom'un gündemindeki son isim ise 19 yaşındaki Norveçli futbolcu Mathias Fjörtoft Lövik...

Galatasaray'a sürpriz sol bek! Uğur Çiftçi olmayınca rota Mathias Fjörtoft Lövik'e döndü

MOLDE İLE KONTRATI DEVAM EDİYOR
Molde'nin altyapısından yetişen Lövik, Galatasaray'ın oyuncu adayı havuzunda bulunan isimlerden biri oldu.

Galatasaray'a sürpriz sol bek! Uğur Çiftçi olmayınca rota Mathias Fjörtoft Lövik'e döndü

1.83 boyundaki futbolcunun kulübü Molde ile kontratı devam ediyor.

Galatasaray'a sürpriz sol bek! Uğur Çiftçi olmayınca rota Mathias Fjörtoft Lövik'e döndü

LÖVİK'İN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan ve 8 Ekim'de sözleşmesi uzatılan genç futbolcu, sol bek mevkisinin dışında sol açıkta da forma giyebiliyor.

Galatasaray'a sürpriz sol bek! Uğur Çiftçi olmayınca rota Mathias Fjörtoft Lövik'e döndü

Genç yaşına rağmen ayağına çok hakim olan Lövik'e Transfermarkt verilerine göre 600 bin euro değer biçiliyor.

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