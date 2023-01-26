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GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt'a Süper Lig'den talip çıktı! İşte o teklif

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-kırmızılıların deneyimli sol beki Patrick van Aanholt'a Süper Lig ekibi talip oldu. İşte o teklif ve detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 09:14
GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt'a Süper Lig'den talip çıktı! İşte o teklif

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt'a Süper Lig'den talip çıktı! İşte o teklif

Sarı-kırmızılıların arayışta olduğu mevkilerden biri de sol bek hattı...

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt'a Süper Lig'den talip çıktı! İşte o teklif

Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt'tan istediği verimi alamayan teknik direktör Okan Buruk, bu bölgede zaman zaman sağ bek Leo Dubois'yı değerlendiriyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt'a Süper Lig'den talip çıktı! İşte o teklif

Van Aanholt'un ise takımdan gönderilmesi gündemde...

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt'a Süper Lig'den talip çıktı! İşte o teklif

Hollandalı futbolcuda en büyük sorun sözleşmesinin 2024 yılında bitecek olması.

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt'a Süper Lig'den talip çıktı! İşte o teklif

Bir yandan da oyuncuya çeşitli teklifler gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt'a Süper Lig'den talip çıktı! İşte o teklif

Son olarak Van Aanholt için Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa devreye girdi. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt'a Süper Lig'den talip çıktı! İşte o teklif

Galatasaray'ın elden çıkarmayı planladığı Patrick van Aanholt'a Kasımpaşa 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt'a Süper Lig'den talip çıktı! İşte o teklif

Senelik 2 milyon euro kazanan ve gitmek için parasının kalan bölümünü de talep eden Hollandalı sol bekten alacaklarından feragat etmesi istenecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt'a Süper Lig'den talip çıktı! İşte o teklif

Van Aanholt bu sezon Galatasaray formasını 14 maçta giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt'a Süper Lig'den talip çıktı! İşte o teklif

Hollandalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 asiste imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt'a Süper Lig'den talip çıktı! İşte o teklif

PATRICK VAN AANHOLT KİMDİR?

29 Ağustos 1990 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt'a Süper Lig'den talip çıktı! İşte o teklif

Profesyonel futbol kariyerine Den Bosch altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt'a Süper Lig'den talip çıktı! İşte o teklif

Sırasıyla PSV, Chelsea, Coventry City, Newcastle, Leicester, Wigan, Vitesse, Sunderland ve Crystal Palace formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt'a Süper Lig'den talip çıktı! İşte o teklif

2021 yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Galatasaray kadrosuna katıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt'a Süper Lig'den talip çıktı! İşte o teklif

Sarı-kırmızılı formayla 62 karşılaşmada görev alan Patrick van Aanholt, 3 gol atarken 5 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt'a Süper Lig'den talip çıktı! İşte o teklif

Tecrübeli futbolcu, Hollanda Milli Takımı ile de 19 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt'a Süper Lig'den talip çıktı! İşte o teklif

Van Aanholt'un güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon euro...

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