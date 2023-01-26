GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt'a Süper Lig'den talip çıktı! İşte o teklif

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların arayışta olduğu mevkilerden biri de sol bek hattı...
Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt'tan istediği verimi alamayan teknik direktör Okan Buruk, bu bölgede zaman zaman sağ bek Leo Dubois'yı değerlendiriyordu.
Van Aanholt'un ise takımdan gönderilmesi gündemde...
Hollandalı futbolcuda en büyük sorun sözleşmesinin 2024 yılında bitecek olması.
Bir yandan da oyuncuya çeşitli teklifler gelmeye devam ediyor.
Son olarak Van Aanholt için Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa devreye girdi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'ın elden çıkarmayı planladığı Patrick van Aanholt'a Kasımpaşa 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulundu.
Senelik 2 milyon euro kazanan ve gitmek için parasının kalan bölümünü de talep eden Hollandalı sol bekten alacaklarından feragat etmesi istenecek.
Van Aanholt bu sezon Galatasaray formasını 14 maçta giydi.
Hollandalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 asiste imzasını attı.
PATRICK VAN AANHOLT KİMDİR?
29 Ağustos 1990 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Den Bosch altyapısında başladı.
Sırasıyla PSV, Chelsea, Coventry City, Newcastle, Leicester, Wigan, Vitesse, Sunderland ve Crystal Palace formaları giydi.
2021 yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Galatasaray kadrosuna katıldı.
Sarı-kırmızılı formayla 62 karşılaşmada görev alan Patrick van Aanholt, 3 gol atarken 5 de asist yaptı.
Tecrübeli futbolcu, Hollanda Milli Takımı ile de 19 maça çıktı.
Van Aanholt'un güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon euro...