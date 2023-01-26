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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 50 gün hak mahrumiyeti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e 50 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 20:21 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 20:37
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 50 gün hak mahrumiyeti!

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, başkan Dursun Özbek'e kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 50 gün hak mahrumiyeti ve 120 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik'e ise Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki HangiKredi Ümraniyespor maçı sonrasında yaptığı açıklamalardan dolayı 100 bin lira para cezası kesti.

ALİ ÇAMLI'YA 3 AY HAK MAHRUMİYETİ

PFDK, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'ya 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Kurul, Beşiktaş müsabakasından sonra hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle başkan Çamlı'ya hak mahrumiyetinin yanı sıra 200 bin lira da para cezası kesilmesine hükmetti.

Disiplin kurulu, Kayserispor Kulübünün 11 görevlisine de 15'er gün hak mahrumiyeti uyguladı.

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