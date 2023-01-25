TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Amir Hadziahmetovic'e yeni teklif!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, son olarak 20. haftada Antalyaspor'u evinde 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, son olarak 20. haftada Antalyaspor'u evinde 2-1 mağlup etti.
İkinci sıradaki ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını koruyan Cimbom, 21. haftada Giresunspor deplasmanına çıkacak.
Aslan'da hedef mutlak galibiyet.
Ligde şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-kırmızılılarda gündem transfer.
Forvet ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da gündem Amir Hadziahmetovic.
Galatasaray, sezon başında Amir Hadziahmetovic'le ilgilenmişti.
Ancak Cimbom'un alternatif orta saha tercihi Fredrik Midtsjö olmuştu.
Sarı-kırmızılı ekip ara transfer döneminde Amir'i tekrar gündemine almıştı.
5 milyon Euro'nun altına düşmeyen Konyaspor ise anlaşmaya takas yerine sonraki satıştan pay maddesi ekletmek istiyor.
İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.
Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Amir Hadziahmetovic transferiyle bizzat ilgileniyor.
Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Boşnak orta sahaya Burnley 3.5 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro Premier Lig'e çıkma bonusu önerdi.
25 yaşındaki futbolcunun kendisine gelen tekliflerde önceliği Galatasaray'a verdiği öğrenildi.
Amir, 6 gol-2 asistle bu sezon da istikrarını korudu.
1,5 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Konyaspor'dan ara transfer döneminde ayrılmak istiyor.
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ise yaptığı açıklamalarda, gelen bütün teklifleri reddetmişti.
Özgökçen, "Amir ile alakalı bu transfer döneminde kulübümüze resmi teklifler geldi.
Bunların bir kısmı yurt dışından, bir kısmı da Süper Lig takımlarından. Amir'in yetiştirilmesiyle alakalı Konyaspor'un 7 senelik bir emeği var.
Amir'i, Konyaspor'un menfaatleri dışında hiçbir kulübe satmayız. Gelen tekliflerin hepsini reddettik.
Amir için şu anda belirlediğimiz bedelde bir teklif bulunmadığından transferi şu anda söz konusu değil." ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Özgökçen'in Galatasaray'ın teklifine vereceği cevap ise merakla bekleniyor.