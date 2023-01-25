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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Amir Hadziahmetovic'e yeni teklif!

Konyaspor'da gösterdiği performansla büyük kulüplerin radarına giren Amir Hadziahmetovic'e Galatasaray'da talip oldu. Sarı kırmızılı yönetim, uzun zamandır Beşiktaş'ın ilgilendiği Boşnak orta saha oyuncusu için teklif yaptı. İşte Galatasaray'ın teklifi. (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ: Aslan'dan  Amir Hadziahmetovic'e yeni teklif!

Ancak Cimbom'un alternatif orta saha tercihi Fredrik Midtsjö olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Aslan'dan  Amir Hadziahmetovic'e yeni teklif!

Sarı-kırmızılı ekip ara transfer döneminde Amir'i tekrar gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ: Aslan'dan  Amir Hadziahmetovic'e yeni teklif!

Sabah'ın haberine göre G.Saray, teklifini 3.5 milyon Euro bonservis bedeli + takas yoluyla oyuncu olarak revize etti.

TRANSFER HABERİ: Aslan'dan  Amir Hadziahmetovic'e yeni teklif!

5 milyon Euro'nun altına düşmeyen Konyaspor ise anlaşmaya takas yerine sonraki satıştan pay maddesi ekletmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Aslan'dan  Amir Hadziahmetovic'e yeni teklif!

İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Aslan'dan  Amir Hadziahmetovic'e yeni teklif!

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Amir Hadziahmetovic transferiyle bizzat ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Aslan'dan  Amir Hadziahmetovic'e yeni teklif!

Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Boşnak orta sahaya Burnley 3.5 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro Premier Lig'e çıkma bonusu önerdi.

TRANSFER HABERİ: Aslan'dan  Amir Hadziahmetovic'e yeni teklif!

25 yaşındaki futbolcunun kendisine gelen tekliflerde önceliği Galatasaray'a verdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Aslan'dan  Amir Hadziahmetovic'e yeni teklif!

Amir, 6 gol-2 asistle bu sezon da istikrarını korudu.

TRANSFER HABERİ: Aslan'dan  Amir Hadziahmetovic'e yeni teklif!

1,5 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Konyaspor'dan ara transfer döneminde ayrılmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Aslan'dan  Amir Hadziahmetovic'e yeni teklif!

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ise yaptığı açıklamalarda, gelen bütün teklifleri reddetmişti.

TRANSFER HABERİ: Aslan'dan  Amir Hadziahmetovic'e yeni teklif!

Özgökçen, "Amir ile alakalı bu transfer döneminde kulübümüze resmi teklifler geldi.

TRANSFER HABERİ: Aslan'dan  Amir Hadziahmetovic'e yeni teklif!

Bunların bir kısmı yurt dışından, bir kısmı da Süper Lig takımlarından. Amir'in yetiştirilmesiyle alakalı Konyaspor'un 7 senelik bir emeği var.

TRANSFER HABERİ: Aslan'dan  Amir Hadziahmetovic'e yeni teklif!

Amir'i, Konyaspor'un menfaatleri dışında hiçbir kulübe satmayız. Gelen tekliflerin hepsini reddettik.

TRANSFER HABERİ: Aslan'dan  Amir Hadziahmetovic'e yeni teklif!

Amir için şu anda belirlediğimiz bedelde bir teklif bulunmadığından transferi şu anda söz konusu değil." ifadelerini kullanmıştı.

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