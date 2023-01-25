Lyon'dan Galatasaray'a transfer cevabı! Bonservisi...

Galatasaray, dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray, dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig'de lider durumda olan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle iddiasını artırmak istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre eksik bölgeler için girişimler yapılıyor.
Birçok bölge için arayışta olan Cimbom'da stoper mevkisine öncelik verilmiş durumda.
NELSSON'UN TALİPLERİ ARTIYOR!
Galatasaray'ın savunmasının kilit isimlerinden biri olan Victor Nelsson, gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına girmiş durumda.
Teknik Direktör Okan Buruk, devre arasında Danimarkalı oyuncunun satılmasına kesinlikle sıcak bakmıyor.
Ancak astronomik bir bonservis bedeli gündeme gelirse durumlar değişebilir.
İşini sağlama almak ve aynı zamanda savunma hattındaki rotasyonu artırmak isteyen Kanarya'da yerli stoper ismi ön plana çıktı.
Bu hedefler doğrultusunda hamlelerini yapan Galatasaray, A Milli oyuncuya kanca attı.
CENK ÖZKACAR LİSTE BAŞI!
Savunma hattına takviye düşenen yönetim, bonservisi Lyon'da olan ve Valencia'da kiralık oynayan Cenk Özkacar'ı liste başı yaptı.
Sarı-kırmızılıların futbol direktörü Cenk Ergün, önceki gün İspanya'ya giderek Valencia'nın Almeria ile oynadığı maçı yerinde izledi.
22 yaşındaki stoper bu karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
Galatasaraylı kurmaylar, Cenk Özkacar'ı transfer etmek için bonservisini elinde bulunduran Lyon ile girişimlerini hızlandırıyor.
LYON'UN TALEBİ 5 MİLYON EURO!
Akşam'ın haberine göre; Fransız ekibi, Cenk'in olası satışından 5 milyon euro gelir bekliyor.
Lyon, Cenk Özkacar'ı 2020 yılında Altay'dan kadrosuna katmıştı.
Fransız temsilcisi, bu transfer için İzmir ekibine 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
Altay, genç oyuncunun olası bir satışından %10 pay alacak.
Cenk Özkacar'ın transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro.
Cenk, bu seon Valencia da oynadığı 6 maçta 537 dakika sahada kaldı.
Genç isim bu süre içinde sadece 1 asist yaptı.