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Lyon'dan Galatasaray'a transfer cevabı! Bonservisi...

Son dakika spor haberi: Savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Bonservisi Lyon'da olan ve Valencia'da kiralık olarak forma giyen Cenk Özkaçar listeye alındı. Öyle ki sarı-kırmızılı kulübün futbol direktörü Cenk Ergün, genç stoperi izlemek için İspanya'ya Valencia-Almeria maçına gitti. Transfer girişimlerinde bulunan Cimbom'a Lyon'dan bonservis cevabı geldi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 10:03 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 10:10
Lyon'dan Galatasaray'a transfer cevabı! Bonservisi...

Galatasaray, dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Lyon'dan Galatasaray'a transfer cevabı! Bonservisi...

Süper Lig'de lider durumda olan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle iddiasını artırmak istiyor.

Lyon'dan Galatasaray'a transfer cevabı! Bonservisi...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre eksik bölgeler için girişimler yapılıyor.

Lyon'dan Galatasaray'a transfer cevabı! Bonservisi...

Birçok bölge için arayışta olan Cimbom'da stoper mevkisine öncelik verilmiş durumda.

Lyon'dan Galatasaray'a transfer cevabı! Bonservisi...

NELSSON'UN TALİPLERİ ARTIYOR!
Galatasaray'ın savunmasının kilit isimlerinden biri olan Victor Nelsson, gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına girmiş durumda.

Lyon'dan Galatasaray'a transfer cevabı! Bonservisi...

Teknik Direktör Okan Buruk, devre arasında Danimarkalı oyuncunun satılmasına kesinlikle sıcak bakmıyor.

Lyon'dan Galatasaray'a transfer cevabı! Bonservisi...

Ancak astronomik bir bonservis bedeli gündeme gelirse durumlar değişebilir.

Lyon'dan Galatasaray'a transfer cevabı! Bonservisi...

İşini sağlama almak ve aynı zamanda savunma hattındaki rotasyonu artırmak isteyen Kanarya'da yerli stoper ismi ön plana çıktı.

Lyon'dan Galatasaray'a transfer cevabı! Bonservisi...

Bu hedefler doğrultusunda hamlelerini yapan Galatasaray, A Milli oyuncuya kanca attı.

Lyon'dan Galatasaray'a transfer cevabı! Bonservisi...

CENK ÖZKACAR LİSTE BAŞI!
Savunma hattına takviye düşenen yönetim, bonservisi Lyon'da olan ve Valencia'da kiralık oynayan Cenk Özkacar'ı liste başı yaptı.

Lyon'dan Galatasaray'a transfer cevabı! Bonservisi...

Sarı-kırmızılıların futbol direktörü Cenk Ergün, önceki gün İspanya'ya giderek Valencia'nın Almeria ile oynadığı maçı yerinde izledi.

Lyon'dan Galatasaray'a transfer cevabı! Bonservisi...

22 yaşındaki stoper bu karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Lyon'dan Galatasaray'a transfer cevabı! Bonservisi...

Galatasaraylı kurmaylar, Cenk Özkacar'ı transfer etmek için bonservisini elinde bulunduran Lyon ile girişimlerini hızlandırıyor.

Lyon'dan Galatasaray'a transfer cevabı! Bonservisi...

LYON'UN TALEBİ 5 MİLYON EURO!
Akşam'ın haberine göre; Fransız ekibi, Cenk'in olası satışından 5 milyon euro gelir bekliyor.

Lyon'dan Galatasaray'a transfer cevabı! Bonservisi...

Lyon, Cenk Özkacar'ı 2020 yılında Altay'dan kadrosuna katmıştı.

Lyon'dan Galatasaray'a transfer cevabı! Bonservisi...

Fransız temsilcisi, bu transfer için İzmir ekibine 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Lyon'dan Galatasaray'a transfer cevabı! Bonservisi...

Altay, genç oyuncunun olası bir satışından %10 pay alacak.

Lyon'dan Galatasaray'a transfer cevabı! Bonservisi...

Cenk Özkacar'ın transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro.

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