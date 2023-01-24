Haberler Galatasaray The Guardian'dan Fatih Terim sürprizi! Yılın en iyisi yarışmasının jürisi oldu

The Guardian'dan Fatih Terim sürprizi! Yılın en iyisi yarışmasının jürisi oldu

Galatasaray ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'e İngiltere'den büyük onur geldi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 12:17
The Guardian'dan Fatih Terim sürprizi! Yılın en iyisi yarışmasının jürisi oldu

İngiltere'nin ünlü gazetelerinden The Guardian, normalde aralık ayında açıklanan ancak Dünya Kupası nedeniyle ertelenen "Yılın En İyi 100 Erkek Futbolcusu" listesini belirleyecek jüri üyelerini duyurdu.

Jüride A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in de yer alacağı açıklandı. Jüride Terim'in yanı sıra eski futbolcular Patrik Andersson, Maicon gibi isimlerler birlikte Avram Grant ve Magnus Mar Einarsson gibi teknik direktörler de bulunuyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU DA LİSTEDE

"Yılın En İyi 100 Erkek Futbolcusu" listesinin adayları arasında Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da yer aldığı öğrenildi.

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