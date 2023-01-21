PFDK, Galatasaray'a ağır bir ceza vererek 40 blokta yer alan taraftarlara ceza vermişti. Sarı-kırmızılı kulüp adaletsizlik olarak gördüğü bu duruma karşı devir işlemi kampanyası başlatmıştı. Taraftarlar da kulüplerine büyük destek vererek devir işlemine yoğun şekilde katılıyorlar. Bugün statta boş koltuk kalmayacak. Yine büyük destek olacak.
PFDK, Galatasaray'a ağır bir ceza vererek 40 blokta yer alan taraftarlara ceza vermişti. Sarı-kırmızılı kulüp adaletsizlik olarak gördüğü bu duruma karşı devir işlemi kampanyası başlatmıştı. Taraftarlar da kulüplerine büyük destek vererek devir işlemine yoğun şekilde katılıyorlar. Bugün statta boş koltuk kalmayacak. Yine büyük destek olacak.