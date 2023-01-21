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Boş koltuk kalmayacak

PFDK, Galatasaray'a ağır bir ceza vererek 40 blokta yer alan taraftarlara ceza vermişti. Sarı-kırmızılı kulüp adaletsizlik olarak gördüğü bu duruma karşı devir işlemi kampanyası başlatmıştı. Taraftarlar da kulüplerine büyük destek vererek devir işlemine yoğun şekilde katılıyorlar. Bugün statta boş koltuk kalmayacak. Yine büyük destek olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Boş koltuk kalmayacak
PFDK, Galatasaray'a ağır bir ceza vererek 40 blokta yer alan taraftarlara ceza vermişti. Sarı-kırmızılı kulüp adaletsizlik olarak gördüğü bu duruma karşı devir işlemi kampanyası başlatmıştı. Taraftarlar da kulüplerine büyük destek vererek devir işlemine yoğun şekilde katılıyorlar. Bugün statta boş koltuk kalmayacak. Yine büyük destek olacak.
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