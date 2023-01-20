Orta sahaya yeni Amir!

Hadziahmetovic, bu sezon 23 maçta görev yapan Boslan oyuncu, 6 gol attı, 2 asist yaptı. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Konyaspor'un orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic için Beşiktaş ve Burnley'in ardından Galatasaray da harekete geçti. Siyah- beyazlı kulüp ve İngiliz ekibi, Bosna Hersekli oyuncu için resmi tekliflerini ilettiler. Galatasaray'ın henüz resmi teklifini sunmadığı belirtilirken Beşiktaş ve Burnley'in durumuna göre temasların hızlandırılacağı ifade edildi. Konyaspor, 25 yaşındaki Amir Hadziahmetovic'i 2016 yılında Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'dan 500 bin Euro karşılığında transfer etmişti.