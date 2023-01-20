Emre’yi zorlamayız

Çalımbay, "Yani Emre Taşdemir de haklı olarak Galatasaray'da oynuyor, oradan bir yere gitmek istemeyebilir. Tabii bizi istemeyeni bizim de zorla almamız mümkün değil. Bir sol bek almadan Uğur'u bırakma şansımız yok" dedi.



YANLIŞ ANLAŞILDIM

Rıza Çalımbay, Galatasaray maçıyla ilgili yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirterek, "Galatasaray'la ilgili 'yok şunu yaptı, bunu yaptı' diye bir şey söylemedim, söylemem de mümkün değil. Bir tek Galatasaray değil, hiçbir takıma söylemiyorum. Onun için de yani Galatasaray taraftarı, camiası sakın böyle bir şey düşünmesin" diye konuştu.