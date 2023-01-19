Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Omar Colley için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya!

TRANSFER HABERİ: Omar Colley için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya!

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte harekete geçen Galatasaray ve Beşiktaş bu kez stoper oyuncusu için karşı karşıya. İki süper Lig devi İtalya'nın Sampdoria takımında oynayan Gambiyalı stoper oyuncusu için harekete geçti. İşte transferin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 20:57
ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ: Omar Colley için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray transferde harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Omar Colley için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya!

Sarı kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Omar Colley için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya!

2 kulvarda yoluna devam eden sarı kırmızılılar savunma hattına yöneldi.

TRANSFER HABERİ: Omar Colley için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya!

Nelsson'un ayrılması durumunda kadroya katılacak isimleri netleştiren Cimbom rotasını İtalya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Omar Colley için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya!

İtalyan basını, Sampdoria takımında forma giyen Omar Colley için 2 Türk kulübünün devrede olduğunu duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Omar Colley için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray ve Beşiktaş bu kez transferde yarışıyor.

TRANSFER HABERİ: Omar Colley için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya!

Sampdoria, Omar Colley'in fiyatını belirledi.

TRANSFER HABERİ: Omar Colley için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya!

İtalyan ekibinin Gambiyalı oyuncudan 4 milyon euro gelir elde etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Omar Colley için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya!

Colley, bu sezon Sampdoria, formasıyla 16 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Omar Colley için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya!

Stoper oyuncusu 1 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Omar Colley için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya!

5 sarı kart gördü.

TRANSFER HABERİ: Omar Colley için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya!

Omar Colley'in Sampdoria ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Omar Colley için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya!

Gambiyalı oyuncunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro.

TRANSFER HABERİ: Omar Colley için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya!

Colley, Gambiya A Milli Takım kariyerinde 18 maçta süre aldı.

TRANSFER HABERİ: Omar Colley için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya!

30 yaşındaki oyuncu milli takım kariyerinde gol atamadı.

TRANSFER HABERİ: Omar Colley için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya!

OMAR COLLEY KİMDİR?

Sampdoria Genoa takımında Defans mevkinde forma giyen Omar Colley, 24 Ekim 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERİ: Omar Colley için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya!

191 cm boyunda ve 87 kilo olan Omar Colley, Sağ/Sol ayağını kullanmaktadır.

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