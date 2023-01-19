TRANSFER HABERİ: Omar Colley için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray transferde harekete geçti.
Sarı kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
2 kulvarda yoluna devam eden sarı kırmızılılar savunma hattına yöneldi.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray transferde harekete geçti.
Sarı kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
2 kulvarda yoluna devam eden sarı kırmızılılar savunma hattına yöneldi.
Nelsson'un ayrılması durumunda kadroya katılacak isimleri netleştiren Cimbom rotasını İtalya'ya çevirdi.
İtalyan basını, Sampdoria takımında forma giyen Omar Colley için 2 Türk kulübünün devrede olduğunu duyurdu.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray ve Beşiktaş bu kez transferde yarışıyor.
tuttomercatoweb'in haberine göre Galatasaray ve Beşiktaş Omar Colley için harekete geçti.
Gambiyalı savunma oyuncunun transferine yakın olan Salernitana kulübü Sampdoria ile anlaşamadı.
Transferde oklar tekrar Galatasaray ve Beşiktaş'a döndü.
Sampdoria, Omar Colley'in fiyatını belirledi.
İtalyan ekibinin Gambiyalı oyuncudan 4 milyon euro gelir elde etmek istiyor.
Colley, bu sezon Sampdoria, formasıyla 16 karşılaşmada görev aldı.
Stoper oyuncusu 1 gol attı.
5 sarı kart gördü.
Omar Colley'in Sampdoria ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Gambiyalı oyuncunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro.
Colley, Gambiya A Milli Takım kariyerinde 18 maçta süre aldı.
30 yaşındaki oyuncu milli takım kariyerinde gol atamadı.
OMAR COLLEY KİMDİR?
Sampdoria Genoa takımında Defans mevkinde forma giyen Omar Colley, 24 Ekim 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir.
191 cm boyunda ve 87 kilo olan Omar Colley, Sağ/Sol ayağını kullanmaktadır.