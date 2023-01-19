Mertens saf kalite

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dries Mertens, her hafta performansını arttırmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımla çıktığı ilk 8 Süper Lig maçında gol katkısı veremeyen ve eleştirilerin odağında yer alan Belçikalı futbolcu, son 5 karşılaşmada 6 gole (3G/3A) etki etmeyi başardı.

+1 KULLANILSIN

Son olarak Alanya karşısında kusursuza yakın bir oyun ortaya koyan 35 yaşındaki oyuncu, Sneijder'i hatırlatan bir gol ve bir de asiste imza atarak galibiyeti getiren isim oldu. Tecrübeli oyuncunun müthiş performansı sosyal medyayı sallarken, sarı-kırmızılılar, "Saf kalite" yorumları yaptı. Sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyonun da kullanmasını istediler.