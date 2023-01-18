Taraftar farkı

Süper Lig'de son 9 haftada yenilgi yüzü görmeyen ve 8 maçlık bir galibiyet seri yakalayarak liderlik koltuğuna oturan G.Saray'da taraftarlar da buna kayıtsız kalmadı. Sezon başından beri takımlarına inanılmaz bir destek veren sarı-kırmızılılar, Nef Stadyumu'na akın etti. Ligde evinde 8 maça çıkan G.Saray, 44 bin 575 seyirci ortalaması ile bu alanda da zirvenin tek hakimi oldu. Aslan'da rekor 13. haftada oynanan Beşiktaş derbisine ait oldu. 49 bin 788 seyirciyle sezon rekoru kırıldı. 46 bin 647 taraftarın geldiği Konyaspor maçı ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe derbisinde ise 45 bin 798 taraftar takımına destek verdi. Evinde seyircisini arkasına alan Cimbom, 8 maçta sadece Giresunspor'a kaybetti. 6 kez galibiyetle ayrılırken, Alanyaspor'la ise son dakikada berabere kaldı.

SEYİRCİ ORTALAMALARI

1 Galatasaray 44 bin 575

2 Fenerbahçe 39 bin 949

3 Beşiktaş 33 bin 620

4 Trabzonspor 26 bin 361

5 Adana Demir 16 bin 948



ASLAN COŞTU BİR KERE

Galatasaray bu sezon futbolda başarılı bir sezon geçiriyor. Sadece Erkek A Takım düzeyinde değil, U19 Elit ligi ve Kadınlar Süper Ligi'nde de şampiyonluk mücadelesi veriyor. Süper Lig'de en yakın takipçisi F.Bahçe'ye 4 puan fark atan sarı-kırmızılılar, U19 Elit Ligi'nde de 4-0 kazandı. Maç eksiğine rağmen ezeli rakibinin 6 puan önünde yer aldı. Kadınlar'da F.Bahçe'yi 2-0 yenen Aslan, sarı-lacivertlilere 5 puan fark attı ve 2. sırada bulunuyor. F.Bahçe'ye bu üç maçta 9 gol atan Aslan, kalesinde gol bile görmedi.



YABANCILARDA ZİRVEYE ÇIKTI

Galatasaray bu sezonun ilk yarısında yabancı futbolcularına ağırlık verdi. Teknik Direktör Okan Buruk, 16 yabancı futbolcuya süre verdi. Yabancılar 12 bin 309 dakika oynayarak bu alanda sarı-kırmızılı takımı zirveye çıkarttı. Galatasaray'ı 12 bin 254 dakikayla Trabzonspor takip etti. Gaziantep ise 11 bin 911'le üçüncü oldu.



YERLİLERİN SAYISI FAZLA SÜRESİ AZ!

Süper Lig'in ilk yarısında Türk futbolculara en az şans veren kulüp Galatasaray oldu. Sayı bakımından 14 yerli oynatan sarı-kırmızılılar, bu alanda Kasımpaşa'nın ardından ikinci sırada olsa da süre açısından sınıfta kaldı. Aslan dakika bazında bakıldığında 5 bin 409 dakikayla en az Türk futbolcuya süre tanıyan takım oldu. 5 bin 521 dakikayla Trabzonspor ve 5 bin 821 dakikayla Fatih Karagümrük takip etti.



