10'un adı Mertens

Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan Galatasaray, Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda tur atladı. Maça hızlı başlayan Güney ekibi, rakibini arka arkaya yakaladığı pozisyonlarla bunalttı. 2. dakikada kaleyi bulamayan Eduardo'nun 2 dakika sonra üst direğe takıldı. 13'te ise Efecan, Okan'a takıldı. Tehlikeyi savuşturan Cimbom ilk tehlikeli atağında rakibine golle yanıt verdi. Mertens'in ortasında Nelsson takımını öne geçirdi. 38'de ise gözlerimizin pasını silen bir gol geldi.



Berkan kaptığı topu Mertens'e aktardı. Ceza sahasına doğru yönelen Mertens uzak mesafeden harika bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-2. İzleyenleri mest eden Belçikalı yıldız, son 5 karşılaşmada 6 gole (3G/3A) etki etmeyi başardı. 67'de Alanyaspor, Cavaleiro'nun attığı golle umutlansa da Galatasaraylı futbolcular herhangi bir sürprize izin vermedi ve sarı-kırmızılılar, adını çeyrek finale yazdırdı. Ligde üst üste 8. galibiyetine imza atan Galatasaray, Türkiye Kupası'yla birlikte galibiyet serisini 11 maça çıkardı.



Türkiye Kupası'nı en çok kazanan (18) takım olan Galatasaray, Alanyaspor'u mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Yeniden lig yarışına dönecek olan sarı- kırmızılılar, cumartesi akşamı Antalya'yı konuk edecek.



Nelsson'dan siftah

Savunmadaki başarılı futboluyla büyük beğeni toplayan Victor Nelsson, skora da katkı yaptı. Mertens'in ortasını uçarak kafayla ağlara yollayan Danimarkalı yıldız, bu sezonki ilk golünü kaydetti.



9 değişiklik yaptı

Okan Buruk, Hatay maçının eden ilk 11'inde 9 değişikliğe gitti. Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim, Torreira, Oliveira, Barış, Mata, Kerem ve İcardi'nin yerine Okan, Emre, Emin, Berkan Kutlu, Midsjö, Rashica, Mertens, Yunus ve Gomis forma giydi.



Ofsayt beklediler

Galatasaray'ın Alanyaspor'la karşı karşıya geldiği maçın 67. dakikasında ev sahibi ekibin bulduğu golden önce ofsayt itirazları yapıldı. Cavaleiro'nun ofsaytta olduğuna yönelik tartışmalar yaşansa da VAR kontrolü sonrası gol geçerli sayıldı.