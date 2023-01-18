Özgür günler

Galatasaray, Emin Bayram'dan sonra altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Baran Aksaka'nın sözleşmesini de uzattı. İlk profesyonel sözleşmesini geçen yıl şubat ayında imzalayan, bu sezon A takımda forma şansı bulan 19 yaşındaki Baran, 2026'ya kadar Galatasaray formasını terletecek. Genç yıldız için düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Dursun Özbek, "Kulübümüzden yetişen fidanlar, uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek. Baran'ı tebrik ediyorum. Performansı da çok iyi. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek bir futbolcumuz. Kendisinin Galatasaray'da başarılı olması için biz de yönetim olarak elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



HAYALİME ULAŞTIM

Özgür Baran Aksaka, Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu ve teknik direktör Okan Buruk'a teşekkür etti. Her zaman Galatasaray'da uzun yıllar oynamayı hayal ettiğini ifade eden başarılı futbolcu, "Umarım her şey benim için güzel olur. Taraftarlarımız bizi desteklemeyi hiçbir zaman bırakmasınlar. Tamamen şampiyonluğa odaklandık. Umarım bu sene bizim için şampiyonlukla biter" ifadelerini kullandı.