Haberler Galatasaray Levent Tüzemen Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Levent Tüzemen Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Corendon Alanyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılı takım, rakibini Nelsson ve Mertens'in golleriyle 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen taraf oldu. Spor yazarı Levent Tüzemen, Alanyaspor - Galatasaray maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 09:09
Levent Tüzemen Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

LEVENT TÜZEMEN - SORU KALMADI!

G.Saray zor da olsa Alanyaspor'a karşı son yıllarda yaşadığı şanssızlığı kupada kırdı.

Levent Tüzemen Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Okan Buruk'un büyük cesaret göstererek derin rotasyona gitmesi kafalara "G.Saray turu bu kadroyla geçer mi?" sorusunu getirdi.

Levent Tüzemen Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Sonuç; Okan hoca başarılı oldu.

Levent Tüzemen Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Güvendiği oyuncularla ve sonradan yaptığı değişikliklerle kupada çeyrek finale yükseldi.

Levent Tüzemen Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Tam kadro sahaya çıkan Alanyaspor, ilk 15 dakikada farklı kazanacak pozisyonları Eduardo ile yakaladı ama ya vuruş beceriksizliğine ya da direğe takıldılar.

Levent Tüzemen Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Nelsson'un sürpriz kafa golü sonrası G.Saray bir anda oyuna hakim oldu. Ve Mertens'in mükemmel golü ile skoru 2-0'a getirdi.

Levent Tüzemen Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Belçikalı yıldızın kalite kokan golüne kaleci Runarsson fazlasıyla uzandı ama çaresiz kaldı.

Levent Tüzemen Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Skorun rehaveti olsa gerek 2. yarı G.Saray ancak 78. dakikada etkili olabildi.

Levent Tüzemen Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Alanya önde yaptığı baskıyla G.Saray savunmasına zor anlar yaşattı.

Levent Tüzemen Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Candeias'ın oyuna girmesi hücum zenginliğini Alanysapor'a getirdi.

Levent Tüzemen Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Okan hoca mutlaka bir sol bek almalı.

Levent Tüzemen Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Bu işin Emre Taşdemir ile yürümeyeceğini net bir şekilde gördük.

Levent Tüzemen Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Eğer Rashica destek vermese Emre, dağılırdı.

Levent Tüzemen Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Dubois kontrollü ve dengeli oynadı.

Levent Tüzemen Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Midtsjö sahanın çalışkanıydı.

Levent Tüzemen Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

G.Saray'ın 2. yarıdaki etkisiz oyununun nedeni derin rotasyonun oyuncularda yol açtığı birlikte oynama alışkanlığının olmamasıydı.

Levent Tüzemen Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Alanya maçı, kaleci Okan adına psikolojik açıdan zordu.

Levent Tüzemen Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Kupada elendikleri Bakasetas ve Siopis'in de oynadığı takıma karşı ciddi hatalar yapmış, hatalı goller yemiş ve ağır eleştirilmişti.

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