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ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Alanyaspor - Galatasaray ZTK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Galatasaray, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda Alanyaspor'a konuk olacak. Okan Buruk yönetiminde son 10 resmi maçını kazanan Galatasaray ve son maçında 5 gollü galibiyet alan Alanyaspor çeyrek final için mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray ZTK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 12:40 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 12:50
ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Alanyaspor - Galatasaray ZTK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Alanyaspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Kırbıyık Holding Stadı'nda devam ediyor. Volkan Bayarslan'ın düdüğüyle başlayacak olan Alanyaspor - Galatasaray mücadelesi için geri sayım sürerken maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Galatasaray maçı 17 Ocak Salı günü saat 20.30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tek maç eleme usulüne göre yapılacak Alanyaspor mücadelesini kazanarak Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek istiyor.

Geçen sezon Süper Lig'i 13. bitirdiği için kupaya 3. turdan başlayan Galatasaray, ilk olarak TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor ile karşılaştı. Rakibini 7-0'lık skorla eleyen sarı-kırmızılılar, 4. turda ise TFF 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1'le geçti.

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Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü ile eşleşen sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 1-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de yapılan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Mathias Ross haricinde eksik bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Efecan, Zinedine, Efkan, Pererira, Lusamba, A. Hassan

Galatasaray: Okan, Dubois, Emin, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torreira, Berkan, Yunus, Mertens, Rashica, Icardi

RESMİ MÜSABAKALARDA 12 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, oynadığı son 12 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından ligde 9, kupada 3 maça çıktı.

Ligde söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Okan Buruk'un öğrencileri, kupadaki 3 maçı da kazandı.

Bu müsabakalarda 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 7 gol gördü.

ASpor CANLI YAYIN

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