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Çok keyifliydi

Icardi, Fenerbahçe derbisiyle ilgili, "O maçta forma giymek takıma katkı sağlamak benim için çok önemliydi" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 06:50
Çok keyifliydi

Galatasaray'ın fenomen ismi Mauro İcardi, Fenerbahçe karşısında özel bir galibiyete imza attıklarını söyledi. GS TV'ye açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldız, "Son bölümde de olsa o maça girebilmek, maça katkı sağlamak benim için çok önemliydi. Oynayabildiğim için çok mutlu oldum. Gerçekten çok keyifliydi. Kazandığımız için çok mutluyum" diye konuştu.

HOCAMIN KARARI

Derbide yedek kalmasının taktiksel olduğunu kaydeden İcardi sözlerine şöyle devam etti: Ben oynamaya hazırdım. Girdikten sonra, 1 asist ve 1 golle takımıma yardımcı oldum. Her oyuncu ilk 11'de yer almak ister fakat hocamızın taktiksel seçimleri etkili olur, farklı konuların göz önüne alınması gerekebilir. Ben mutlu oldum. Oynayabildiğim süre için ve takımıma yardımcı olabildiğim için.

TARAFTARLARDAN MESAJ

Galatasaraylı taraftarlar, İcardi'nin takımda kalması için çalışmalara başladı. F.Bahçe karşısında 1 gol, 1 asistle oynayan, Hatay karşında ise Mata'nın iki golünde pay sahibi olan yıldız oyuncu için Nef Stadı'nda "Stay with us / Bizimle kal" yazılı pankart açtı.

HER MAÇ ÖNEMLİ

Mauro İcardi, şampiyonluk için her maçın değerli olduğunu söyledi: Türkiye'nin en büyüğü olarak her hafta, her maça, kazanmak için çıkmamız gerekiyor. Ve bu şekilde de yapıyoruz. Derbi de olabilir, ligin sonundaki takımla karşılaşıyor da olabiliriz. Her maç çok değerli...

TARAFTAR İNANILMAZ

Galatasaraylı taraftarlara övgü yağdıran Arjantinli oyuncu, "Nef Stadı'nda inanılmaz bir atmosfer var. PSG'de forma giyerken, buraya gelip oynamıştım. O zaman da aynı izlenimleri yaşamıştım. Şimdi de bu takımın bir oyuncusu olarak aynını hissediyorum" ifadesini kullandı.

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