Sevgiyle başardık

Başkan Dursun Özbek, düzenlenen berat töreninde konuştu. Özbek, "Camianın ve kulübün içinde hem sportif faaliyetlerde hem de finansal yapının düzelmesi yönündeki hareketlerde büyük gelişmeler var. Bu başarının tek sırrı Galatasaray'daki sevgi iklimidir" dedi.
Başkan Dursun Özbek, düzenlenen berat töreninde konuştu. Özbek, "Camianın ve kulübün içinde hem sportif faaliyetlerde hem de finansal yapının düzelmesi yönündeki hareketlerde büyük gelişmeler var. Bu başarının tek sırrı Galatasaray'daki sevgi iklimidir" dedi.