Mata Oviedo'ya

Real Oviedo'nun gündemi Juan Mata... Galatasaray'da beklentileri karsılayamadığı için devre arasında ayrılması gündemde olan İspanyol yıldız için altyapısından yetiştiği Oviedo'da heyecan var. El Desmarque gazetesinin haberine göre; 2. ligde yer alan Real Oviedo, Galatasaray'ın devre arasında göndermeyi planladığı Mata'nın dönüşünü bekliyor. Bu kez yuvasına dönme ihtimali oldukça yüksek görülüyor.
Real Oviedo'nun gündemi Juan Mata... Galatasaray'da beklentileri karsılayamadığı için devre arasında ayrılması gündemde olan İspanyol yıldız için altyapısından yetiştiği Oviedo'da heyecan var. El Desmarque gazetesinin haberine göre; 2. ligde yer alan Real Oviedo, Galatasaray'ın devre arasında göndermeyi planladığı Mata'nın dönüşünü bekliyor. Bu kez yuvasına dönme ihtimali oldukça yüksek görülüyor.