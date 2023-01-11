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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Morutan hamlesi! Bonservisi...

Son dakika spor haberi: Bonservisi Galatasaray'da olan ve kiralık olarak İtalya Serie B ekibi Pisa'da forma giyen Olimpiu Morutan'ın son durumu merak ediliyor. Çizme temsilcisinin bonservisini almak için girişimlerde bulunduğu genç oyuncuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Morutan'ın menajeri Giovanni Becali, Pisa ile Galatasaray arasında yapılan pazarlıkların detaylarını açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 00:40 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 00:41
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Morutan hamlesi! Bonservisi...

Çizme ekibi, genç oyuncunun bonservisini almayı düşünüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Morutan hamlesi! Bonservisi...

Galatasaray ile yapılan anlaşmada 5.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu için bir süredir pazarlıklar yapılıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Morutan hamlesi! Bonservisi...

Pisa yetkilileri, Galatasaray'dan 5.5 milyon euro'luk opsiyonda indirim yapılmasını talep etti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Morutan hamlesi! Bonservisi...

Rumen basınında yer alan habere göre, Sarı-kırmızılılar, Pisa'nın talebine karşılık olarak 500 bin euro'luk indirime gitti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Morutan hamlesi! Bonservisi...

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
23 yaşındaki futbolcunun menajeri Giovanni Becali, transfer görüşmelerindeki son durumu aktardı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Morutan hamlesi! Bonservisi...

"GALATASARAY 5 MİLYON EURO İSTİYOR"
Becali, "Satın alma maddesinin aktifleşmesi 5.5 milyon euro. Pisa, bu rakamı ödeyemez.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Morutan hamlesi! Bonservisi...

Galatasaray 4'ü hemen, 1'i daha sonra olmak üzere 5 milyon euro istiyor" dedi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Morutan hamlesi! Bonservisi...

Morutan bu sezon Pisa formasıyla 18 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Morutan hamlesi! Bonservisi...

Bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti. 7 de asist katkısı yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Morutan hamlesi! Bonservisi...

Galatasaray, genç oyuncuyu 2021 yazında 4.1 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Morutan hamlesi! Bonservisi...

Rumen futbolcu, ülkesinin milli takımında 5 maçta sahaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Morutan hamlesi! Bonservisi...

Bu müsabakalarda 1 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Morutan hamlesi! Bonservisi...

On numara mevkisinde oynayan Morutan, sağ kanat bölgesinde de forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Morutan hamlesi! Bonservisi...

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Morutan hamlesi! Bonservisi...

Kariyerine Cluj'de başlayan Morutan, 2016 yılında bedelsiz olarak Botosani'nin yolunu tuttu.

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