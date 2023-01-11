TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Morutan hamlesi! Bonservisi...

Galatasaray'ın Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'ın Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Pisa'da göze girmeyi başaran Morutan, için transfer temasları başladı.
Çizme ekibi, genç oyuncunun bonservisini almayı düşünüyor.
Galatasaray ile yapılan anlaşmada 5.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu için bir süredir pazarlıklar yapılıyor.
Pisa yetkilileri, Galatasaray'dan 5.5 milyon euro'luk opsiyonda indirim yapılmasını talep etti.
Rumen basınında yer alan habere göre, Sarı-kırmızılılar, Pisa'nın talebine karşılık olarak 500 bin euro'luk indirime gitti.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
23 yaşındaki futbolcunun menajeri Giovanni Becali, transfer görüşmelerindeki son durumu aktardı.
"GALATASARAY 5 MİLYON EURO İSTİYOR"
Becali, "Satın alma maddesinin aktifleşmesi 5.5 milyon euro. Pisa, bu rakamı ödeyemez.
Galatasaray 4'ü hemen, 1'i daha sonra olmak üzere 5 milyon euro istiyor" dedi.
Morutan bu sezon Pisa formasıyla 18 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti. 7 de asist katkısı yaptı.
Galatasaray, genç oyuncuyu 2021 yazında 4.1 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Rumen futbolcu, ülkesinin milli takımında 5 maçta sahaya çıktı.
Bu müsabakalarda 1 gol attı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Gösterdiği performansla dikkat çeken Morutan, 2021 yılında Galatasaray'a geldi.