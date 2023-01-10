GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden Sacha Boey itirafı! "Teklifler var"

Sezona istediği gibi bir giriş yapamayan Galatasaray, ilerleyen haftalarda adeta şaha kaldı.
Sezona istediği gibi bir giriş yapamayan Galatasaray, ilerleyen haftalarda adeta şaha kaldı.
Dünya Kupası arası öncesi çıkışa geçen sarı-kırmızılılar, turnuva sonrası da yükselen ivmesini sürdürdü.
Aslan son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılılarda bu sezon performansıyla ön plana çıkan isimlerin başında Sacha Boey geliyor.
Geçtiğimiz sezon transfer edilen Fransız sağ bek, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeteri kadar forma şansı bulamamıştı.
Sezon başında takımda düşünülmeyen ve hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmeyen Boey, Leo Dubois'nın sakatlığı sonrası yeniden kadroya alınmıştı.
Bulduğu forma şansını iyi değerlendiren 22 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla taraftarın takdirini topladı.
Sarı-kırmızılıların yakaladığı çıkışta büyük pay sahibi olan Sacha Boey, sergilediği oyunla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.
Adı Real Madrid ve Liverpool gibi Avrupa devleriyle anılan Fransız yıldız için devreye giren son takım Crystal Palace oldu.
İngiliz ekibinin Boey için Galatasaray'a 16 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.
Avrupa kulüplerinin Sacha Boey için ilgisi sürerken; ünlü menajer George Gardi, İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Tuttomercato.web'e konuşan Gardi şu ifadeleri kullandı:
Boey, modern bir kanat oyuncusu.
Bugün Avrupa'da onun gibi oyuncuları bulmak için ekonomik olarak belirli bir seviyeye çıkmanız gerekiyor.
"GALATASARAY'DA OYNAMAK KOLAY DEĞİL"
Galatasaray'da oynamak kimse için kolay değil.
Şimdiye kadar birçok oyuncu reddedildi.
"İTALYA'DAN TEKLİFLER VAR"
İtalya'dan teklifler var ancak doğru koşullar altında hareket edecek."
İşte o haber...
Sacha Boey, bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı.
Fransız sağ bek 2 asistlik bir performans sergiledi.
Boey'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro.