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GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden Sacha Boey itirafı! "Teklifler var"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Sacha Boey gündemden düşmüyor. Ünlü menajer George Gardi, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Boey ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 13:28 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 13:29
Mert Kılıç
GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden Sacha Boey itirafı! "Teklifler var"

Sezona istediği gibi bir giriş yapamayan Galatasaray, ilerleyen haftalarda adeta şaha kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden Sacha Boey itirafı! "Teklifler var"

Dünya Kupası arası öncesi çıkışa geçen sarı-kırmızılılar, turnuva sonrası da yükselen ivmesini sürdürdü.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden Sacha Boey itirafı! "Teklifler var"

Aslan son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden Sacha Boey itirafı! "Teklifler var"

Sarı-kırmızılılarda bu sezon performansıyla ön plana çıkan isimlerin başında Sacha Boey geliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden Sacha Boey itirafı! "Teklifler var"

Geçtiğimiz sezon transfer edilen Fransız sağ bek, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeteri kadar forma şansı bulamamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden Sacha Boey itirafı! "Teklifler var"

Sezon başında takımda düşünülmeyen ve hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmeyen Boey, Leo Dubois'nın sakatlığı sonrası yeniden kadroya alınmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden Sacha Boey itirafı! "Teklifler var"

Bulduğu forma şansını iyi değerlendiren 22 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla taraftarın takdirini topladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden Sacha Boey itirafı! "Teklifler var"

Sarı-kırmızılıların yakaladığı çıkışta büyük pay sahibi olan Sacha Boey, sergilediği oyunla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden Sacha Boey itirafı! "Teklifler var"

Adı Real Madrid ve Liverpool gibi Avrupa devleriyle anılan Fransız yıldız için devreye giren son takım Crystal Palace oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden Sacha Boey itirafı! "Teklifler var"

İngiliz ekibinin Boey için Galatasaray'a 16 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden Sacha Boey itirafı! "Teklifler var"

Avrupa kulüplerinin Sacha Boey için ilgisi sürerken; ünlü menajer George Gardi, İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden Sacha Boey itirafı! "Teklifler var"

Tuttomercato.web'e konuşan Gardi şu ifadeleri kullandı:

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden Sacha Boey itirafı! "Teklifler var"

Boey, modern bir kanat oyuncusu.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden Sacha Boey itirafı! "Teklifler var"

Bugün Avrupa'da onun gibi oyuncuları bulmak için ekonomik olarak belirli bir seviyeye çıkmanız gerekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden Sacha Boey itirafı! "Teklifler var"

"GALATASARAY'DA OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

Galatasaray'da oynamak kimse için kolay değil.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden Sacha Boey itirafı! "Teklifler var"

Şimdiye kadar birçok oyuncu reddedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden Sacha Boey itirafı! "Teklifler var"

"İTALYA'DAN TEKLİFLER VAR"

İtalya'dan teklifler var ancak doğru koşullar altında hareket edecek."

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden Sacha Boey itirafı! "Teklifler var"

İşte o haber...

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden Sacha Boey itirafı! "Teklifler var"

Sacha Boey, bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden Sacha Boey itirafı! "Teklifler var"

Fransız sağ bek 2 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden Sacha Boey itirafı! "Teklifler var"

Boey'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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