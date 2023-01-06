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Aziz Behich'in hocasından transfer sözleri! Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da adaylar belirlendi. Listenin ilk sırasına ise Dundee United forması giyen Aziz Behich alındı. 32 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İskoç ekibinin teknik direktörü Liam Fox, oyuncusunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 09:43
BURAK ŞENTÜRK
Aziz Behich'in hocasından transfer sözleri! Galatasaray...

Süper Lig'de aldığı sonuçlarla iyi bir grafik çizen Galatasaray'da gözler bir yandan transfere çevrilmiş durumda.

Aziz Behich'in hocasından transfer sözleri! Galatasaray...

Eksik bölgeleri belirleyen sarı-kırmızılılar, yapacağı hamlelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Aziz Behich'in hocasından transfer sözleri! Galatasaray...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, listedeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

Aziz Behich'in hocasından transfer sözleri! Galatasaray...

Transferde ince eleyip sık dokuyan Cimbom'da sol bek mevkisine öncelik verildi.

Aziz Behich'in hocasından transfer sözleri! Galatasaray...

Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmayan Buruk, takviye talebini yönetime iletti.

Aziz Behich'in hocasından transfer sözleri! Galatasaray...

Hollandalı futbolcuyla devre arasında yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, böylece yabancı kontenjanında da yer açmış olacak.

Aziz Behich'in hocasından transfer sözleri! Galatasaray...

Süper Lig'den talipleri olan van Aanholt'un Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Aziz Behich'in hocasından transfer sözleri! Galatasaray...

AZIZ BEHICH RADARDA!
Sol bek mevkisini güçlendirmek için kolları sıvayan Galatasaray, bir dönem ülkemizde de forma giyen Aziz Behich'i gündemine aldı.

Aziz Behich'in hocasından transfer sözleri! Galatasaray...

Dundee United'ın oyuncusu olan 32 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Avustralya formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekti.

Aziz Behich'in hocasından transfer sözleri! Galatasaray...

İyi bir turnuva geçiren Aziz Behich, Galatasaray ile birlikte birçok Avrupa kulübünü peşine taktı.

Aziz Behich'in hocasından transfer sözleri! Galatasaray...

YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYABİLİYOR!
Daha öncesinde Bursaspor, Başakşehir, Kayserispor ve Giresunspor'da ter döken 32 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a gelirse 'yerli' statüsünde oynayabilecek.

Aziz Behich'in hocasından transfer sözleri! Galatasaray...

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Aziz Behich ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Aziz Behich'in hocasından transfer sözleri! Galatasaray...

Dundee United Teknik Direktörü Liam Fox, oyuncusunun transferi hakkında çıkan iddialar hakkında konuştu.

Aziz Behich'in hocasından transfer sözleri! Galatasaray...

Rangers maçı öncesi açıklamalarda bulunan Fox, herhangi bir teklifin masaya yatırılmadığı konusunda ısrar ediyor.

Aziz Behich'in hocasından transfer sözleri! Galatasaray...

Sky Sports'a konuşan Liam Fox, "Bildiğim kadarıyla Aziz Behich için ilgi yok.

Aziz Behich'in hocasından transfer sözleri! Galatasaray...

Aziz Behich'in harika bir Dünya Kupası geçirdiğini ve onu izlemekten hepimiz çok keyif aldık.

Aziz Behich'in hocasından transfer sözleri! Galatasaray...

O üst düzey bir oyuncu ve iyi oyuncular her zaman ilgiyi üzerine çeker." dedi.

Aziz Behich'in hocasından transfer sözleri! Galatasaray...

Aziz Behich bu sezon Dundee United formasıyla 18 maça çıktı.

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