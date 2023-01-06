Aziz Behich'in hocasından transfer sözleri! Galatasaray...

Süper Lig'de aldığı sonuçlarla iyi bir grafik çizen Galatasaray'da gözler bir yandan transfere çevrilmiş durumda.
Süper Lig'de aldığı sonuçlarla iyi bir grafik çizen Galatasaray'da gözler bir yandan transfere çevrilmiş durumda.
Eksik bölgeleri belirleyen sarı-kırmızılılar, yapacağı hamlelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, listedeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.
Transferde ince eleyip sık dokuyan Cimbom'da sol bek mevkisine öncelik verildi.
Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmayan Buruk, takviye talebini yönetime iletti.
Hollandalı futbolcuyla devre arasında yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, böylece yabancı kontenjanında da yer açmış olacak.
Süper Lig'den talipleri olan van Aanholt'un Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.
AZIZ BEHICH RADARDA!
Sol bek mevkisini güçlendirmek için kolları sıvayan Galatasaray, bir dönem ülkemizde de forma giyen Aziz Behich'i gündemine aldı.
Dundee United'ın oyuncusu olan 32 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Avustralya formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekti.
İyi bir turnuva geçiren Aziz Behich, Galatasaray ile birlikte birçok Avrupa kulübünü peşine taktı.
YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYABİLİYOR!
Daha öncesinde Bursaspor, Başakşehir, Kayserispor ve Giresunspor'da ter döken 32 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a gelirse 'yerli' statüsünde oynayabilecek.
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Aziz Behich ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Dundee United Teknik Direktörü Liam Fox, oyuncusunun transferi hakkında çıkan iddialar hakkında konuştu.
Rangers maçı öncesi açıklamalarda bulunan Fox, herhangi bir teklifin masaya yatırılmadığı konusunda ısrar ediyor.
Sky Sports'a konuşan Liam Fox, "Bildiğim kadarıyla Aziz Behich için ilgi yok.
Aziz Behich'in harika bir Dünya Kupası geçirdiğini ve onu izlemekten hepimiz çok keyif aldık.
O üst düzey bir oyuncu ve iyi oyuncular her zaman ilgiyi üzerine çeker." dedi.
Aziz Behich bu sezon Dundee United formasıyla 18 maça çıktı.
Kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Güncel piyasa değeri 700 bin euro olarak gösteriliyor.